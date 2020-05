La penultima puntata di Vivi e lascia vivere o il film In questo mondo di ladri: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 21 maggio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre anche se a tener banco era soprattutto la fiction con Elena Sofia Ricci. Gli occhi sono tutti puntati sulla sua conclusione e su come abbiano o meno reagito i telespettatori di Rai 1. Da giovedì prossimo, molto probabilmente, continueremo a rimanere in compagnia dell’attrice che sarà nei panni di Suor Angela.

Ascolti tv ieri, 21 maggio 2020: dati Auditel ieri sera

Vivi e lascia vivere, su Rai 1: la fiction con protagonisti Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini, ha incollato alla tv una media di 6.249.000 spettatori pari al 25.6% di share.

Made in Arteteca, su Rai 2: lo show ha fatto ridere una media di 1.107.000 spettatori pari al 4.5% di share.

Rush, su Rai 3: il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 829.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%.

Dritto e Rovescio, su Rete 4: Paolo Del Debbio ha interessato una media di 1.354.000 spettatori con il 6.9% di share.

In questo mondo di ladri, su Canale 5: la pellicola ha entusiasmato una media di 1.946.000 spettatori pari all’8.1% di share.

Hunger Games- Il canto della rivolta Parte I, su Italia 1: il film ha raggiunto una media di 1.085.000 spettatori pari al 4.5% di share.

Piazzapulita, su La7: Corrado Formigli ha informato una media di 1.202.000 spettatori con uno share del 6.1%.

Il potere dei soldi, su Tv8: il film ha raccolto una media di 492.000 spettatori con il 2% di share.

Il profumo del mosto selvatico, su Nove: la pellicola ha emozionato una media di 481.000 spettatori con il 1.9% di share.

Ascolti Ieri pomeriggio – Auditel del 21 maggio 2020

Come sono andate, invece, le varie sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5?

Rai 1:

Vieni da Me totalizza 1.844.000 spettatori (11.2%) nella prima parte e 1.552.000 (11.4% di audience) nella seconda. A seguire la Soap in replica Il Paradiso delle Signore raggiunge 1.308.000 spettatori (11.2%). La Vita in Diretta informa 1.417.000 spettatori con il 12.8% (presentazione 1.083.000 – 10.1%).

Canale 5:

Beautiful raggiunge 3.122.000 spettatori (share al 17.3%), la soap Una Vita ha convinto 2.729.000 spettatori con il 16.7% di share. A seguire altro ottimo risultato per Uomini e Donne che totalizza un ottimo 22.9% pari a 3.237.000 spettatori; Il Segreto sigla il 19.5% con 2.134.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 15% con 1.584.000 spettatori nella prima parte, al 15.1% con 1.730.000 spettatori nella seconda e al 13.2% con 1.607.000 spettatori nella terza, di breve durata.