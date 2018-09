Storie italiane vs Mattino 5: entrambi hanno debuttato ieri, lunedì 10 settembre 2018. Entrambi sono in sfida. Cosa dicono gli ascolti tv? Chi ha vinto fra il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele e il contenitore di Canale 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi?

Ascolti tv, Storie italiane vs Mattino 5: la nuova sfida tra Rai e Mediaset è già iniziata

Nuovo anno, nuova sfida. Per Mattino 5 e Storie Italiane il confronto diretto è ormai un’abitudine nonostante gli orari di messa in onda dei due programmi non si sovrappongano perfettamente. La trasmissione Mediaset, infatti, inizia molto presto, intorno alle 8 e 45 circa, mentre quella di Rai 1 prende il via alle 10:00. Il primo termina alle 11:00 ed il secondo una mezz’ora dopo.

I temi, invece, molto spesso si sovrappongono in pieno. Francesco Vecchi, come Eleonora Daniele, si occupa di cronaca ed attualità e molto spesso tratta casi legati a femminicidi. A volte, poi, c’è sovrapposizione anche con i contenuti di Federica Panicucci. Ci sono alcuni protagonisti della cronaca rosa, infatti, molto amati dai due contenitori tv come Al Bano, Romina e Loredana Lecciso.

Nella puntata di ieri la Daniele, ad esempio, si è proprio occupata di gossip e del triangolo amoroso composto da: Romina Power, Al Bano e Loredana Lecciso. Federica Panicucci, invece, ha iniziato il suo spazio parlando del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez tenutosi a Noto, in Sicilia, lo scorso 1 settembre 2018.

Ascolti tv Storie Italiane vs Mattino 5: i dati dell’anno scorso

Come hanno debuttato i due programmi nel 2017? Sono riusciti quest’anno a vincere, in primis, la sfida con loro stessi e a migliorare i propri risultati?

L’anno scorso Eleonora Daniele diede il via alla stagione di Storie italiane portando a casa una media 984.000 telespettatori per il 17.37%.

Mattino 5, invece, fece registrare: 749.000 telespettatori e il 12.74% di share nella prima parte; 698.000 telespettatori e il 12.48% di share nella seconda.

Ascolti tv Storie Italiane vs Mattino 5: il nuovo debutto

Come sarà andata quest’anno? Ecco tutti i dati Auditel della mattinata di lunedì 10 settembre 2018.

Su Rai 1 Storie Italiane di Eleonora Daniele ha conquistato una media di 813.000 spettatori con il 17.29% di share, nella prima parte (che ricordiamo va in onda dalle 10 alle 10.50), e 868.000 spettatori pari al 15.53%, nella seconda parte (che ricordiamo andare in onda dalle 10.52 alle 11.30).

Su Canale 5 Mattino 5 con Francesco Vecchi e Federica Panicucci ha entusiasmato una media di 618.000 spettatori pari al 11.97 di share nella prima parte e 507.000 spettatori pari al 10.77% di share nella seconda parte.