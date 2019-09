Cosa dicono gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, 28 settembre 2019? Chi ha vinto fra Verissimo e Italia Sì? Ecco tutti i dati Auditel, ma anche gli ospiti e i temi trattati dalle due trasmissioni che si sono date battaglia. Da un lato, infatti, Marco Liorni, si è occupato di numerose storie di persone comuni e personaggi famosi, dall’altro, invece, Silvia Toffanin ha intervistato diversi personaggi molto noti dello spettacolo.

Verissimo ospiti 28 settembre 2019: Paola Perego e Luca Argentero

A rompere il ghiaccio e a dare il via alla nuova puntata di Verissimo è stata l’amatissima Paola Perego. La conduttrice ha parlato a cuore aperto degli attacchi di panico di chi ha sofferto per circa trent’anni, ma anche della sua vita professionale e dello choc subito dopo la chiusura del suo programma. Successivamente è entrato in studio Fabrizio Moro. Il cantante ha detto di essere morto e rinato parecchie volte e di aver dovuto affrontare numerosi periodi bui. Proprio grazie al suo passato, però, ora è in grado di godersi la vita nel migliore dei modi ed apprezzare maggiormente i momenti felici.

Spazio anche a Luca Argentero che ha ammesso di volersi sposare e di voler dei figli prima di parlare del nuovo progetto cinematografico in cui è coinvolto. Prima di lui, però, hanno fatto ingresso nel salotto di Verissimo Federica Nargi e Alessandro Matri. La bellissima coppia ha due splendide bambine, ma pare non aver ancora in progetto di sposarsi.

A chiudere l’appuntamento sono state: Elisa Di Francisca, con le commoventi immagini delle sue nozze, e Rosanna Labertucci. (Qui per rivedere la puntata integrale)

Italia Sì ospiti: i temi della nuova puntata

Marco Liorni ha iniziato dando il benvenuto al ballerino Raimondo Todaro come quarto consigliere insieme a: Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Manuel Bortuzzo.

Liorni ha poi intervistato proprio Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto che ha perso l’uso delle gambe a causa di un colpo di pistola alle spalle, dopo uno scambio di persona.

Successivamente in studio è approdato Gustavo Rol. Protagoniste della puntata sono però state le storie delle persone comuni e le varie ‘rivendicazioni’ o narrazioni fatte sul famoso pulpito.

Ascolti tv pomeriggio – 28 settembre 2019: chi ha vinto?

Chi ha vinto la nuova sfida fra Verissimo e Italia Sì?

Il programma di Rai 1 ha intrattenuto una media di 1.046.000 spettatori (9.60% di share) nella prima parte e 1.369.000 (11.65% di share) nella seconda parte.

Il programma di Canale 5 ha emozionato una media di 1.986.000 spettatori con il 17.7% di share, mentre la seconda parte ha raccolto 1.788.000 spettatori pari al 15.48% di share.