Non c’è più religione vs Quando un padre, ma soprattutto tutti e due contro il debutto de La Pupa e il Secchione e viceversa: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 7 gennaio 2020? Insomma finite le Feste natalizie il palinsesto è tornato a popolarsi. Finiti i film a tema, infatti, i programmi hanno ripreso, pian piano, ad andare in onda. E’ tornato così Fuori dal Coro su Rete 4, #Cartabianca su Rai 3, ma soprattutto hanno debuttato su Italia 1 Paolo Ruffini e Francesca Cipriani insieme alle loro pupe e pupi, ma anche ai secchioni e alle secchione. Come è andata la serata? Ecco tutti i dati Auditel. Scopriamolo insieme.

Non c’è più religione, Rai 1

La commedia ha raccontato i diversi conflitti tra le comunità religiose del mediterraneo. Tanti litigi, ma un solo motivo, l’impossibilità di trovare il bambino per il presepe vivente; così il sindaco Cecco e Suor Marta hanno chiesto aiuto alla comunità musulmana presente nell’isola. Il film con Claudio Bisio e Angela Finocchiaro ha divertito una media di 3.544.000 spettatori pari al 15.4% di share.

Il molo rosso, Rai 2

Sul molo è stato trovato il cadavere di Oscar. Sua moglie, Alejandra, aveva appena concluso un importante affare immobiliare e sapeva che suo marito fosse all’estero. La donna è stata però svegliata nel cuore della notte e invitata a recarsi in una riserva naturale, appena fuori Valencia, per identificarne il corpo. Tutto ha fatto pensare a un suicidio, almeno in un primo momento. Poi sono emersi dettagli discordanti. Oscar aveva un’unghia laccata di blu e tra i suoi effetti personali c’era un secondo smartphone che rivelava una doppia vita. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 779.000 spettatori pari al 3.27% di share.

#Cartabianca, Rai 3

Su Rai 3 è tornata Bianca Berlinguer con numerosi ospiti. Fra di essi vi erano: Massimo Cacciari, filosofo; Marco Minniti, Pd; Stefano Bonaccini, Presidente dell’Emilia Romagna e candidato alle prossime regionali; Paolo Mieli, Corriere della Sera; Maurizio Belpietro, Direttore di Panorama e de La Verità; Andrea Scanzi, Il Fatto quotidiano; Maria Teresa Meli, Corriere della Sera; Domenico De Masi, sociologo; Annalisa Chirico, Il Foglio. Ospite speciale, Iva Zanicchi. La trasmissione ha informato una media di 1.254.000 spettatori pari al 6.01% di share.

Fuori dal coro, Rete 4

Mario Giordano è tornato un prima serata su Rete 4 per un nuovo appuntamento con Fuori dal coro. Al centro della puntata il tema delle banche tra nuovi e vecchi scandali: partendo da documenti esclusivi sulla Popolare di Bari, ci si è domandati se i nostri soldi fossero davvero a rischio. Si è poi parlato di pensioni e soprattutto dell’adeguamento al costo della vita. Tra gli ospiti in studio: il direttore de “La Verità” e “Panorama” Maurizio Belpietro, Vittorio Sgarbi, Ignazio La Russa, Katia Ricciarelli e il giornalista Luca Telese. La trasmissione ha interessato una media di 1.055.000 spettatori pari al 5.40% di share.

Quando un padre, Canale 5

Gerard Butler è stato lo spietato “cacciatore di teste” di un’azienda, che per anni ha lavorato 18 ore al giorno per dare alla sua famiglia il migliore tenore di vita possibile, anche a scapito della sua presenza in casa. La sua esistenza, però, è cambiata all’improvviso quando il figlio di 10 anni si è ammalato gravemente. Il film ha commosso una media di 2.205.000 spettatori. Share pari a 10.72 punti percentuali.

La Pupa e il Secchione e viceversa , Italia 1

Tante le novità, a cominciare dal conduttore: Paolo Ruffini. A lui è spettato e spetterà l’arduo compito di raccontare l’incontro-scontro tra questi pianeti completamente opposti, che avranno come rappresentanti non solo pupe e secchioni, ma anche pupi e secchione. Nuova e moderna anche la modalità di racconto. Non più la classica conduzione in studio, ma una narrazione che si svolgerà direttamente in loco: una sontuosa villa in cui vivono i protagonisti del programma. Nel corso delle sei puntate, Paolo Ruffini sarà affiancato dalla pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. Tra gli ospiti del primo appuntamento: Alessandro Cecchi Paone e Valeria Marini. Lo show ha divertito una media di 2.565.000 spettatori. Share del 13.1%.

diMartedì, La7

La trasmissione di Giovanni Floris ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.329.000 spettatori pari al 6.20% di share.