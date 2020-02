Non c’è campo o Chi vuol essere milionario? Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 26 febbraio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda, nonostante qualche piccolo cambiamento di palinsesto all’ultimo minuto per tener tutti informati sul Coronavirus. Su Rai 3 comunque è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, su Rete 4 vi era Chiambretti con #Cr4 La Repubblica delle Donne e su Nove L’Assedio. Controlliamo dunque le preferenze del pubblico durante la prima serata e subito dopo anche all’interno delle sfide pomeridiane.

Ascolti tv ieri, Auditel 26 febbraio 2020

Non c’è campo, su Rai 1: il film ha conquistato una media di 3.513.000 spettatori pari al 14.3% di share.

Speciale Tg2, su Rai 2: lo speciale del telegiornale di Rai 2 ha interessato con una media di 1.019.000 spettatori pari al 3.7% di share.

Chi l’ha visto?, su Rai 3: Federica Sciarelli ha informato una media di 2.096.000 spettatori pari ad uno share del 9.2%.

#Cr4 La Repubblica delle donne, su Rete 4: Piero Chiambretti ha intrattenuto una media di 835.000 spettatori con il 3.9% di share.

Chi vuol essere milionario, su Canale 5: Gerry Scotti ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.156.000 spettatori pari all’11% di share.

Alice in Wonderland, su Italia 1: la pellicola ha entusiasmato una media di 1.430.000 spettatori pari a 5.8 punti percentuali di share.

Atlantide di Andrea Purgatori, su La7: la trasmissione ha ottenuto 555.000 spettatori con uno share del 2.8%.

Italia’s Got talent 5, su Tv8: lo show ha portato a casa una media di 1.580.000 spettatori con il 6.5% di share.

L’assedio, su Nove: Daria Bignardi ha raggiunto una media di 309.000 spettatori pari ad uno share del 1.5%.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 26 febbraio 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5 per quanto riguarda le sfide pomeridiane.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.008.000 spettatori pari al 12.9% di share e la soap Il Paradiso delle Signore piace a 2.051.000 spettatori con il 15.4% di audience. La Vita in Diretta raggiunge 2.098.000 spettatori con il 14.6% di share.

Su Canale5 Beautiful appassiona 2.917.000 spettatori pari al 16.9% di audience, la Soap Una Vita ha convinto 2.905.000 spettatori con il 17.5% di share. Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne totalizza uno share pari al 22.6% con 3.291.000 spettatori nella prima parte, mentre nella seconda parte del People Show Uomini e Donne Finale totalizza il 21.1% di share con 2.806.000 spettatori.

Il Segreto raggiunge uno share del 19.4% con 2.470.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 15.5% con 2.089.000 spettatori nella prima parte, al 16.4% con 2.484.000 spettatori nella seconda.