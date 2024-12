Il 2024 si apre con un nuovo successo per Mediaset, che si conferma al vertice dell’editoria televisiva italiana per ascolti sull’intera giornata. Un risultato che sembrava irraggiungibile, considerando l’impatto di grandi eventi come il Festival di Sanremo, gli Europei di calcio e le Olimpiadi, trasmessi dalla Rai. Eppure, i dati parlano chiaro: Mediaset mantiene il primato con una media di share del 36,8% e 2.995.000 spettatori giornalieri, superando di poco la Rai, che si attesta al 36,7% con 2.983.000 spettatori.

Ascolti TV Mediaset: un primato che sfida le previsioni

Già nel 2023 Mediaset aveva raggiunto un traguardo storico, superando per la prima volta la Rai negli ascolti sul totale giornata. Pier Silvio Berlusconi, allora, aveva accolto il risultato con entusiasmo, ma anche con cautela, ammettendo che replicare quel successo sarebbe stato quasi impossibile, soprattutto in un anno come il 2024 ricco di eventi di richiamo per il servizio pubblico.

“Ripetere un risultato simile? Improbabile. Tra Europei e Olimpiadi, le condizioni non sono favorevoli” aveva dichiarato Berlusconi, sottolineando come l’obiettivo principale del gruppo fosse consolidare la propria posizione nel panorama mediatico italiano, più che vincere il confronto diretto con la Rai.

E invece, contro ogni aspettativa, Mediaset non solo ha tenuto testa, ma è riuscita ancora una volta a superare il servizio pubblico, nonostante la forza attrattiva degli appuntamenti di punta della concorrenza.

La forza di una strategia vincente

Il Festival di Sanremo, gli Europei e le Olimpiadi rappresentano tradizionalmente momenti di grande ascolto per la Rai, attirando milioni di spettatori e catalizzando l’attenzione nazionale. Tuttavia, Mediaset ha dimostrato di poter prevalere grazie a una programmazione costante, diversificata e capace di rispondere ai gusti del pubblico giorno dopo giorno.

Questo risultato non è frutto del caso, ma di una precisa strategia editoriale che punta su un mix di intrattenimento, informazione e fiction di qualità, riuscendo a coprire tutte le fasce orarie con contenuti pensati per un pubblico eterogeneo.

Oltre il confronto diretto: una visione a lungo termine

Pier Silvio Berlusconi ha ribadito che il successo negli ascolti è solo uno strumento per misurare il gradimento del pubblico e attrarre investimenti pubblicitari, non un obiettivo fine a sé stesso. “Non ci interessa vincere contro il servizio pubblico; la nostra vera sfida è con noi stessi,” ha spiegato.

L’approccio del gruppo si basa su una visione di lungo termine, che mira a rafforzare il posizionamento di Mediaset come primo editore italiano e a espandere la propria influenza attraverso piattaforme digitali e nuovi modelli di business. La leadership negli ascolti, dunque, è il risultato di una crescita costante e di un’offerta editoriale che sa guardare oltre la televisione tradizionale.

Un successo che premia la qualità

Il primato di Mediaset è il risultato di un lavoro mirato e ben calibrato, che ha saputo intercettare le preferenze del pubblico italiano. Puntando su contenuti di qualità, una programmazione ben studiata e una visione strategica, l’azienda ha dimostrato che è possibile conquistare e mantenere la leadership anche in un contesto altamente competitivo.