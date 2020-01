Nuova sfida fra Alfonso Signorini e Milly Carlucci. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, venerdì 24 gennaio 2020? Chi ha avuto la meglio fra: Il Cantante Mascherato e il Grande Fratello Vip? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Oltre allo scontro fra le due ammiraglie avversarie, però, tanti erano i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme l’andamento della serata per scoprire le preferenze dei telespettatori che hanno anche potuto scegliere di sintonizzarsi su Rete 4 per Quarto Grado o su La7 per Propaganda Live.

Ascolti in calo. Rai 1 scende ancora. Dati da dimenticare per Canale 5. Il Cantante Mascherato si ferma al 18.7 mentre il GF Vip al 16.2% di share. Insomma nessuno dei dei dorme sonni tranquilli proprio perché da entrambe le trasmissioni ci si aspettava davvero molto di più. A Milly Carlucci si fa notare però che il risultato ottenuto sia scarso anche per via degli escamotage adottati fra cui: solo 2 spot pubblicitari, rivoluzione format con le sfide ed annuncio dello svelamento di due maschere. Insomma un venerdì nero per la tv italiana o quantomeno per le due ammiraglie.

Auditel “Il Cantante Mascherato”, Rai 1

Terza puntata del nuovo music game di Rai 1. Milly Carlucci ha lasciato che: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Ilenia Pastorelli e Patty Pravo, oltre a Guillermo Mariotto indovinassero gli artisti che si nascondevano sotto le maschere insieme al pubblico. A fine serata, poi, ha lasciato che solo il Pavone, eliminato, si svelasse. Sotto la maschera di nascondeva, come molti telespettatori dicevano, la bravissima Emanuela Aureli. Lo show ha appassionato una media di 3.788.000 spettatori pari a 18.7 punti percentuali di share.

NCIS Los Angeles, Rai 2

Il team dell’NCIS si è messo alla ricerca di un dipinto rubato del valore di 40 milioni di dollari dopo che su Internet girava la notizia che l’opera d’arte veniva venduta sul mercato nero per finanziare attività terroristiche. La serie tv americana ha ottenuto una media di 1.045.000 spettatori pari al 4.5% di share.

Benvenuto Presidente !, Rai 3

In un piccolo paesino di montagna viveva un uomo dal nome impegnativo: Giuseppe Garibaldi, per tutti Peppino. Amante della pesca,della compagnia degli amici, della biblioteca in cui lavorava da precario, un giorno, a causa di un pasticcio dei politici, è stato eletto per errore Presidente della Repubblica Italiana. Strappato alla sua vita tranquilla Peppino si è così trovato a ricoprire un ruolo per il quale sapeva di essere evidentemente inadeguato, ma il suo buonsenso e i suoi gesti istintivi sono risultati incredibilmente efficaci. La pellicola ha fatto ridere una media di 1.227.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Quarto Grado, Rete 4

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ha interessato una media di 1.284.000 spettatori pari a 6.9 punti percentuali di share. La trasmissione si è occupata di numerosi casi di cronaca nera. Si è parlato del caso di Samira El Attar, la donna scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, nel padovano. Il marito, Mohamed Barbri, indagato per omicidio e soppressione di cadavere, dopo essere stato catturato in Spagna, a Madrid, è rientrato in Italia. Al centro della puntata anche la vicenda di Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana uccisa il 26 agosto 2010.

Ascolti TV Grande Fratello Vip, Canale 5

La nuova puntata del reality Grande Fratello Vip ha conquistato una media di 2.761.000 spettatori pari al 16.2% di share. Tante le emozioni forti della serata. Oltre all’eliminazione di Ivan Gonzalez, vi sono state le nuove nomination che hanno portato a rischio eliminazione: Fernanda, Patrick e Barbara Alberti. Spazio poi alle sorprese con l’ingresso del fidanzato di Antonella Elia ed il bacio più lungo della storia del reality.

Lucy, Italia 1

La pellicola ha raggiunto una media di 1.747.000 spettatori secondo gli ascolti tv di ieri. Share pari a 7.3 punti percentuali.

Propaganda Live, La7

Diego Bianchi “Zoro” si è occupato di politica e attualità. La trasmissione ha portato a casa una media di 1.021.000 spettatori. Share del 5.4%.