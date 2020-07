Una storia da cantare – Fabrizio De Andrè vs La sai l’ultima?: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 25 luglio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi e i film in onda, anche se in replica, sui maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme le preferenze dei telespettatori.

Ascolti tv ieri, 25 luglio 2020: i dati Auditel

Vince Rai 1 con De Andrè. Buono il risultato di Rai 3 con il film Per un pugno di dollari. La Rete, per la serata di ieri, si porta sul terzo gradino del podio, subito sotto alle due ammiraglie avversarie. Tiene bene la soap opera spagnola in onda su Rete 4.

Una Storia da Cantare – Fabrizio De Andrè, Rai 1: lo show musicale ha emozionato una media di 1.833.000 spettatori pari al 13% di share.

Assediati in casa, Rai 2: l’ormai consueto appuntamento con il giallo ha tenuto con il fiato sospeso una media di 858.000 spettatori. Share del 5.4%.

Per un pugno di dollari, su Rai 3: la pellicola ha conquistato una media di 1.070.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%.

Una Vita, su Rete 4: la soap opera spagnola ha raccolto una media di 963.000 spettatori con il 6.3% di share.

La sai l’ultima?, su Canale 5: lo show con protagonisti i barzellettieri e i vari comici ha fatto ridere una media di 1.450.000 spettatori pari al 9.7% di share.

I Goonies, su Italia 1: la pellicola ha appassionato una media di 775.000 spettatori. Share del 5.1%.

Risvegli, su La7: la pellicola ha portato a casa una media di 624.000 spettatori. Share pari a 4 punti percentuali di share.

Quattro matrimoni e un funerale, su Tv8: la pellicola cult ha incollato davanti alla tv una media di 449.000 spettatori con 2.9 punti percentuali di share.

Tutta la verità, su Nove: il programma ha interessato una media di 285.000 spettatori per 1.8 punti percentuali di share.