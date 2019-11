Una serata di stelle per il Bambino Gesù contro Oltre la Soglia: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv ieri, 20 novembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Tanti i programmi e i film in onda. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico che ha potuto scegliere fra lo show di Rai 1, la fiction di Canale 5, ma anche fra il programma di Rai 3, ovvero Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli, e fra X Factor e L’Assedio di Daria Bignardi su Nove.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Una serata di stelle per il Bambino Gesù e Oltre la Soglia. Auditel 20 novembre 2019

Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù vince la serata con 2.989.000 con il 15.90% di share, Chi l’ha Visto fa record con 2.477.000 milioni di telespettatori pari al 11.80% di share, Oltre la Soglia totalizza 1.820.000 con l’8.90% di audience.

Una serata di stelle per il Bambino Gesù, RAI 1

Lo show musicale ha emozionato una media di 2.989.000 spettatori pari al 15.9% di share. Fra gli ospiti anche l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ovvero la bravissima Alessandra Amoroso.

Volevo fare la Rock Star, RAI 2

Olivia ha coltivato la sua relazione con Cesare, mentre Eros è sembrato essersi affezionato sinceramente a Martina. Mamma e zio sono stati presi dai sentimentalismi. Emma, lontano da tutti, ha invece coltivato la sua relazione con la signora Nice per cui ha avvertito una forte affinità. Viola ha scoperto invece un segreto della madre. La serie tv con la Bellè ha appassionato una media di 1.338.000 spettatori pari al 5.9% di share.

Chi l’ha visto?, Rai 3

Undicesima puntata del programma di Rai 3 che ha interessato una media di 2.477.000 spettatori con l’11.8% di share. In serata Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice, si è occupata dei maggiori casi di cronaca nera e ha lanciato numerosi appelli per le persone scomparse. In apertura si è parlato del caso di Claudia Stabile, la donna sparita dalla Sicilia e volata nella sua Germania che ha rilasciato una intervista al programma per annunciare di voler lasciare il marito e di voler combattere per i suoi figli.

Lo specialista, RETE 4

Una bella bionda ha assoldato un ex agente della CIA perché uccidesse chi le aveva massacrato i genitori sotto gli occhi. L’eroe ha dovuto vedersela con un ex collega che lo odiava. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.116.000 spettatori con il 5.1% sia share.

Oltre la Soglia, CANALE 5

Tosca ha accolto altri ragazzi in reparto, arrivando al collasso o quasi. Tanti, troppi casi di giovani difficili l’hanno tenuta sveglia notte e giorno. La dottoressa ha cercato in tutti i modi di trovare la chiave giusta per entrare in contatto con i suoi giovani pazienti e trovare per loro la terapia giusta. Nel frattempo Tosca ha anche fatto di tutto per nascondersi dal fratello che ha iniziato a cercarla insistentemente. L’uomo, però, è riuscito a trovarla e a chiederle di tornare a casa per la madre a cui era stato diagnosticato un brutto male al cervello. Oltre la soglia, fiction Mediaset con Gabriella Pession, ha conquistato una media di 1.820.000 spettatori pari all’8.9% di share.

Iron Man, ITALIA 1

Il miliardario Tony Stark, magnate di un impero tecnologico che sviluppa anche armi per l’esercito americano, è andato in visita in Afghanistan per mostrare alle truppe statunitensi un nuovo prototipo di missile. Qui è però stato catturato in agguato nel quale è rimasto gravemente ferito e un suo compagno di prigionia gli ha impiantato nel petto un elettromagnete, inizialmente alimentato da una batteria per auto, per farlo sopravvivere. Riuscito a scampare indenne,a differenza del suo collega, alla reclusione dei terroristi e a far ritorno a casa, Stark ha deciso di chiudere la produzione bellica e costruire un’armatura avveniristica, trasformandosi nel supereroe Iron Man. Il film ha raggiunto una media di 1.730.000 spettatori pari al 8% di share.

Atlantide, LA7

Il programma ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 574.000 spettatori con uno share del 3.2%.

X Factor 13, TV8

La puntata del talent, in replica, ha intrattenuto e divertito una media di 512.000 spettatori pari al 2.4%.

L’Assedio, NOVE

Daria Bignardi ha acceso la serata di Nove intervista dopo intervista. In studio star, personaggi emergenti, persone comuni hanno dato vita, nel dialogo con Daria, al racconto del mondo di oggi. La puntata ha conquistato una media di 418.000 spettatori con l’1.8% di share. Fra gli ospiti della serata vi era anche la stilista Elisabetta Franchi.