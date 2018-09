I palinsesti tornano a popolarsi di attesissimi programmi tv. Ecco una delle prime attesissime sfide della nuova stagione per quanto riguarda i dati Auditel. Secondo gli ascolti tv di ieri, martedì 11 settembre 2018, chi ha vinto fra Rai 1 e Canale 5? Sull’ammiraglia Rai è andata in onda la prima puntata della fiction Una pallottola nel cuore 3 con protagonista Gigi Proietti. Sull’ammiraglia avversaria, invece, un nuovo match per la Uefa Nations League tra Spagna e Croazia. Bando alle chiacchiere, ecco tutti i numeri della prima serata.

Ascolti tv ieri, 11 settembre 2018

RAI 1. Cinque anni dopo essersi liberto del proiettile Bruno Palmieri è stato felice del ritorno a Roma della figlia Maddalena e del nipote Michele. La notizia del brutale assassinio del vicequestore del vicequestore Vella, ex fidanzato di Maddalena, ha sconvolto tutti quanti. La prima puntata della fiction con Gigi Proietti e Francesca Inaudi, intitolata Una pallottola nel cuore 3, ha incollato davanti alla tv una media di 4.310.000 telespettatori e il 20.83% di share.

RAI 2. La squadra degli eroi più potenti della Terra, composta da: Iron Man, Captain America, Thor, l’Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, è stata messa a dura prova. Gli Avengers hanno dovuto combattere contro il cattivissimo Ultron per impedirgli di portare a compimento i suoi terribili piani. La pellicola intitolata Avengers: Age of Ultron ha appassionato una media di 1.266.000 spettatori pari al 6.6% di share.

RAI 3. Bianca Berlinguer ha aperto la nuova stagione del suo programma in onda su Rai 3. Ospiti in studio: il vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio, il candidato alle primarie del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il filosofo Massimo Cacciari, i giornalisti Mario Giordano, Massimo Giannini e Peter Gomez. #Cartabianca ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.411.000 spettatori pari ad uno share del 7.4%.

RETE 4. Larry è stato licenziato dal centro commerciale in cui lavorava da molti anni. Per cercare di riqualificarsi ha deciso di iscriversi al college. Qui ha incontrato un gruppo di studenti e ha conosciuto soprattutto la professoressa Tainot. La pellicola intitolata L’amore all’improvviso ha entusiasmato 904.000 spettatori con il 4.5% di share.

CANALE 5. Per il gruppo 4 della Lega A sono scesi in campo, allo stadio Manuel Martinez Valero di Elche, i padroni di casa della Spagna contro i vice-campioni del mondo della Croazia. Il nuovo match per la Uefa Nations League ha tenuto con il fiato sospeso 2.183.000 spettatori pari al 9.8% di share.

ITALIA 1. Un ragazzo di diciotto anni è stato ritrovato morto, la polizia ha poi scoperto che la pistola usata per ucciderlo era la stessa utilizzata per un omicidio avvenuto diciassette anni prima. Questa la trama del primo episodio, in onda in serata, di Chicago PD. Il telefilm ha conquistato una media di 1.122.000 telespettatori. Share pari al 7.1%.

LA7. Lo speciale dedicato all’attentato dell’11 settembre 2001 quando 19 terroristi islamici dirottarono 4 voli di linea e li mandarono a schiantarsi contro le Torri Gemelle e il Pentagono. Atlantide 11/9 Una mattina di settembre ha informato 929.000 spettatori con uno share del 4.1%.

TV8. Le repliche di MasterChef Italia 7 hanno raccolto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 805.000 spettatori con il 4.2%.

NOVE. Michele Spagnolo, un politico che ha sempre pensato solo ai propri interessi, dopo un ictus ha perso i freni inibitori andando così a rivelare segreti a lungo nascosti. Il film con Alessandro Gassman, Michele Placido, Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Raoul Bova e Rocco Papaleo, intitolato Viva l’Italia, ha divertito una media di 482.000 spettatori con il 2.4%.