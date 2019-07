Un Passo dal Cielo 4 in replica vs Fiore del deserto: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 28 luglio 2019? Da un lato, su Rai 1, sono andati in onda gli ultimi due episodi della replica di una delle fiction più amate i cui ascolti, però, non hanno soddisfatto la Rete. In attesa di mandare in onda, nella nuova stagione televisiva la nuova serie, i vertici Rai hanno deciso di sospendere la messa in onda della replica a causa del flop. Su Canale 5, invece, è andato in onda un film tratto da una storia vera. Scopriamo quindi insieme cosa ha preferito il pubblico analizzando i dati Auditel e ricordando che si tratta comunque di numeri che vanno riportati al periodo estivo.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Un Passo dal cielo 4 e Fiore del deserto | 28 luglio 2019

Vince Canale 5 con il 14.7% di share

Un Passo dal cielo 4, Rai 1

Tommaso è stato ritrovato sul cadavere di Stephen. L’indagine per scagionare il forestale dall’accusa di omicidio ha gettato una nuova luce sull’omicidio di Eleonora, la sorella di Zoe. La tensione tra Francesco ed Emma è cresciuta sempre più, soprattutto quando lei ha difeso il maestro nel corso delle indagini, scatenando la gelosia di Francesco. Huber e Cristina hanno invece organizzando una festa di compleanno a sorpresa per Vincenzo. La fiction ha portato a casa una media di 1.809.000 spettatori pari all’11.30% di share.

NCIS, Rai 2

Quando un caso dell’NCIS ha rivelato che Elena, una rifugiata orfana di 10 anni, era l’obiettivo di una banda violenta, a Gibbs è stata concessa la custodia protettiva della piccola. La serie tv ha tenuto così incollati alla televisione una media di 1.362.000 spettatori pari al 7.8% di share.

In nome di mio figlio, Rai 3

Nei campeggi estivi e nei luoghi di vacanza circolava lo spaventoso racconto dell’uomo in maschera, un serial killer che ogni tre anni individuava, attirava e uccideva un ragazzo senza lasciare traccia. Il padre di una delle vittime, Claus Jansen, è stato tormentato dal pensiero di riuscire a scovare l’assassino di suo figlio e ha fatto di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Gli impacciati tentativi di farsi giustizia da solo hanno però finito per ostacolare le indagini. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 960.000 spettatori. Share pari a 5.4 punti percentuali.

Maurizio Costanzo Show, Rete 4

La replica del talk show ideato e condotto da Maurizio Costanzo, ha raggiunto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 580.000 spettatori con il 3.4% di share. Fra gli ospiti della puntata anche l’attrice ed ex concorrente del GF Vip Eleonora Giorgi.

Fiore del deserto, Canale 5

La pellicola ha raccontato la vera storia di Waris Dirie. All’età di 13 anni la giovane è fuggita dalla famiglia nomade per scampare ad un matrimonio forzato. Aiutata dalla nonna a Mogadiscio, è stata inviata a Londra dove è diventata una serva dell’Ambasciata Somala. La giovane si è poi guadagnata da vivere con lavori umili, finché un giorno il fotografo Terry Donaldson l’ha convinta a posare. Waris, al culmine del suo successo, ha trovato il coraggio di raccontare la sua storia. Il film ha emozionato una media di 2.456.000 spettatori. Share del 14.70%.

R.I.P.D. – Poliziotti Dall’aldilà , Italia 1

Nick Walker e Bobby Hayes hanno sottratto una cassa piena d’oro durante un’operazione, ma se il primo, pentito, ha pensato di restituirla, il secondo è arrivato addirittura ad uccidere il compare pur di tenerla per sé. Subito dopo la morte, Nick si è però ritrovato in un ufficio del Rest in Peace Department, un agenzia celeste pronta a reclutare agenti defunti al fine di tornare sulla Terra – in corpi ben diversi dai loro – per controllare le attività di alcuni spiriti malvagi celati sotto sembianze umane. La pellicola ha entusiasmato una media di 1.258.000 spettatori pari al 7.0% di share.

Atlantide con Andrea Purgatori, La7

Il documentario condotto da Andrea Purgatori, secondo gli ascolti tv di ieri, ha interessato una media di 476.000 spettatori con il 3.1% di share.

Italia’s Got Talent – Best Of 3 | Tv8

Il le esibizioni più commoventi ed esilaranti di Italia’s Got talent hanno intrattenuto una media di 421.000 spettatori pari a 2.4 punti percentuali di share.

Little Big Italy | NOVE

Francesco Panella è andato alla scoperta dei più autentici ristoranti di Filadelfia per una nuova sfida all’ultimo piatto tra i locali del cuore di 3 italiani residenti nella città americana. Il programma ha ottenuto una media di 244.000 spettatori. Share dell’1.3%.