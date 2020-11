Ulisse: il piacere della scoperta contro la prima puntata di All Together Now. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 4 novembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi, le serie tv, i film in onda. Gli occhi sono tutti puntati, però, sicuramente su Canale 5 per scoprire come ha debuttato Michelle Hunziker. Nonostante ciò è interessante continuare a tener monitorato l’andamento di Chi l’ha visto? su Rai 3.

Ascolti Tv, mercoledì 4 novembre 2020: Auditel ieri sera

All Together Now 14.8% di share. Ulisse al 14.7% di share. Ecco però tutti i dati nel dettaglio.

Auditel Ulisse – Il Piacere della Scoperta

Rai 1: Alberto Angela ha condotto una nuova puntata di “Ulisse – Il piacere della scoperta”. A sintonizzarsi sull’ammiraglia Rai sono stati una media di 3.209.000 spettatori con uno share del 14.70%.

Ascolti Speciale TG 2 e NCIS

Su Rai 2 lo speciale del TG2 ha informato una media di 1.060.000 spettatori pari al 4.10% di share. A seguire la puntata di NCIS, amatissima serie tv americana, ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali.

Ascolti: Chi l’ha visto?

Rai 3: Federica Sciarelli, nella nuova puntata di “Chi l’ha visto” , si è occupata di numerosi casi di cronaca nera e ha lanciato appelli per le tante persone scomparse. In puntata si è parlato anche del caso di Giulia Di Sabatino, la ragazza morta misteriosamente nella provincia di Teramo. La trasmissione ha interessato una media di 1.887.000 spettatori pari all’8.40% di share.

Auditel Stasera Italia – Speciale

Rete 4: il nuovo Speciale di Stasera Italia, ovvero del programma di approfondimento legato all’attualità politica ed economica, ha ottenuto una media di 904.000 spettatori pari al 4%.

Ascolti All Together Now

Canale 5: Michelle Hunziker ha debuttato con la nuova edizione di All Together Now. Il gioco è stato stravolto in quanto sono stati inseriti 4 giudici oltre al fatidico muro dei 100 ed il cast di concorrenti è diventato fisso. Dodici talenti si sfidano ogni sera per poter arrivare a vincere il premio finale. Nella prima puntata è stato eliminato Luigi, finito in sfida contro Silvia Rita. La trasmissione ha intrattenuto una media di 2.821.000 spettatori. Share del 14.80%.

Ascolti tv ieri: The Great Wall

Su Italia 1: la pellicola The Great Wall ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.513.000 spettatori pari al 6% di share.

Ascolti: Atlantide – Storia di uomini e di mondi

La7: Atlantide ha portato a casa una media di 634.000 spettatori pari a 3.60 punti percentuali di share.

Ascolti tv: X Factor 2020

Tv8: X Factor 2020 ha raccolto un media di 474.000 spettatori pari al 2.30% di share.

Ascolti: L’assedio

Nove: Daria Bignardi è tornata con una nuova puntata de “L’Assedio“, il programma che racconta il nostro tempo con tante imperdibili interviste. La puntata ha entusiasmato una media di 307.000 spettatori pari all’1.30% di share. Tra gli ospiti: Jo Squillo e Natalia Aspesi.