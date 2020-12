The Voice Senior contro il Grande Fratello Vip. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 4 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel. Gli occhi sono puntati sulla sfida fra le due ammiraglie ovvero fra quella che ha visto coinvolti Antonella Clerici e Alfonso Signorini. Il reality Mediaset è tornato in onda il venerdì sera proprio per scontrarsi con il talent di Rai 1. Sui maggiori canali del digitale terrestre vi erano però anche molti altri programmi. Da Freedom a Quarto Grado, da Fratelli di Crozza a Propaganda Live. Analizziamo insieme quindi le preferenze del pubblico.

Ascolti Tv, Dati Auditel di ieri, 4 dicembre 2020. Sfida tra The Voice Senior e il Grande Fratello VIP

Antonella Clerici batte Signorini. The Voice Senior vince la serata con 4.2 milioni di telespettatori e il 18,9% di share. Canale 5 si ferma a 3.4 milioni con il 18,5%. Ecco i dati nello specifico … .

Ascolti Tv The Voice Senior

Rai 1: la seconda puntata con The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici, con in giuria Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino, Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine, ha fatto cantare una media di 4.189.000 spettatori. Share del 18.86%.

Auditel SWAT e Criminal Minds

Su Rai 2: la serie tv S.W.A.T ha appassionato una media di 1.394.000 spettatori. Share del 5.05%. A seguire l’episodio di Criminal Minds ha entusiasmato una media di 1.098.000 spettatori pari al 4.42% di share.

Ascolti Titolo V

Rai 3: la puntata di Titolo V, il programma, condotto dagli studi Rai di Napoli e Milano da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti ha interessato una media di 484.000 spettatori con un audience del 2.10%.

Auditel Quarto Grado

Rete 4: il nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha informato una media di 1.095.000 spettatori con uno share del 5.37%.

Ascolti Grande Fratello VIP 5

Canale 5: nuovo appuntamento con il GF VIP 5 di Alfonso Signorini. Dopo una settimana di assenza il reality è tornato ad andare in onda anche il venerdì sera. Tante le emozioni e i colpi di scena. Tante le liti. Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di battibecchi molto accesi con Dayane Mello e Adua/ Rosalinda. A sintonizzarsi su Canale 5 sono stati in media 3.369.000 spettatori per il 18.52% di share.

Auditel Freedom – Oltre il Confine

Su Italia 1: il nuovo appuntamento con Freedom – Oltre il Confine, la trasmissione condotta da Roberto Giacobbo, ha entusiasmato una media di 1.202.000 spettatori con un audience del 5.65%.

Ascolti Propaganda Live

La7: la nuova puntata di Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. che ci terrà, compagnia anche a Capodanno, ha raggiunto una media di 1.088.000 spettatori (share 5.38%).

Auditel Alessandro Borghese 4 ristoranti

Tv8: il nuovo appuntamento con Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il cooking show condotto dal cuoco stellato, ha incollato alla tv una media di 430.000 spettatori con audience dell’1.8%.

Auditel Fratelli di Crozza

Nove: Fratelli di Crozza, l’appuntamento con i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati con l’ironia pungente di Maurizio Crozza, ha portato a casa una media di 1.517.000 spettatori. Share pari a 5.8 punti percentuali.