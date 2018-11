Secondo big match. Quale? Quello fra Tale e Quale Show e Scherzi a Parte. Chi ha vinto, secondo gli ascolti tv di ieri, 16 novembre 2018? Chi ha avuto, questa volta la meglio, fra lo show condotto da Carlo Conti e gli irriverenti scherzi del programma condotto da Paolo Bonolis? Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati su Rete 4 per la nuova puntata di Quarto Grado, su La 7 per Diego Bianchi con Propaganda Live, su Nove per seguire Maurizio Crozza ne i Fratelli di Crozza o su Rai 2 per Nemo? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di un normale venerdì di metà novembre.

Ascolti tv ieri, 16 novembre 2018

Tale e Quale ha letteralmente travolto Scherzi a Parte. Flop per Bonolis ed il revival dello storico programma.

RAI 1- Tale e Quale Show

Decima e penultima puntata di Tale e Quale Show. I concorrenti di Carlo Conti si sono trasformati in diversi personaggi di fama nazionale e internazionale. Andrea Agresti ha vestito i panni di Paul Anka, Valeria Altobelli si è trasformata in Elisa, Federico Angelucci è diventato Robbie Williams, Filippo Bisciglia, invece, si è trasformato in Michele Zarrillo mentre Roberta Bonanno è diventata Ivana Spagna. Massimo Di Cataldo si è trasformato in Paolo Vallesi, Alessandra Drusian in Antonella Ruggiero, Vladimir Luxuria in Boy George, Alessia Macari in Shakira, Antonio Mezzancella in Mika, Annalisa Minetti in Alice e Giovanni Vernia in Jim Carrey. La trasmissione di Rai 1 ha intrattenuto una media di 4.397.000 telespettatori. Share pari al 21.61%.

RAI 2 – Nemo nessuno escluso

Un reportage dal Messico per seguire la carovana dei migranti, il racconto dei giovani che vanno a caccia di scarpe e oggetti in edizione limitata, ma anche quello di chi ha scelto di non vaccinarsi. Ecco quali sono stati i temi trattati nella nuova puntata del programma di Rai 2 condotto da Enrico Lucci. Nemo – nessuno escluso ha interessato 1.016.000 telespettatori pari a 4.62 punti percentuali di share.

RAI 3 – Amiche da morire

Subito dopo il consueto appuntamento con Un posto al Sole, su Rai 3 è andato in onda il film Amiche da morire. In un’imprecisata isola del sud Italia, tre donne molto diverse fra loro hanno stretto un patto indissolubile. Gilda, Olivia e Crocetta, coinvolte da Olivia nell’omicidio a sangue freddo del marito, ladro e fedifrago, si sono trovate solidali a coprire quanto accaduto e a nascondere l’ingente refurtiva accumulata dall’uomo. La pellicola ha divertito una media di 1.211.000 telespettatori pari al 5.18% di share.

RETE 4 – Quarto Grado

L’esito degli esami sulle ossa ritrovate nella Nunziatura, la decisione dei giudici sui coniugi Marzio, le conclusioni del tribunale su Simona Pozzi, ma anche gli sviluppi sull’omicidio di Noemi Durini, la ragazza di Specchia uccisa il 3 settembre 2017. Ecco i temi trattati da Gianluigi Nuzzi nella nuova puntata di Quarto Grado. La trasmissione di Rete 4 ha informato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.115.000 telespettatori pari al 6.23% di share.

CANALE 5- Scherzi a Parte

Nino Formicola, Jonathan Kashianian, Cristiano Malgioglio e Paola Perego sono state le nuove vittime degli scherzi architettati dallo staff del programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. La seconda puntata della trasmissione dell’ammiraglia Mediaset ha divertito una media di 3.061.000 telespettatori pari al 16.06% di share.

ITALIA 1 – Self Less

Un uomo anziano, ma molto ricco, destinato a morire di cancro, è stato sottoposto ad una sperimentale e segreta terapia. Per 100 milioni di dollari l’uomo si è quindi risvegliato nel corpo prestante e sanissimo di “Edward”. Qualcosa, però, è andato storto. Questa la trama del film in onda su Italia 1. La pellicola ha tenuto con il fiato sospeso, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 904.000 telespettatori pari a 4.22 punti percentuali di share.

LA7 – Propaganda Live

Diego Bianchi, detto Zoro, ha condotto una nuova puntata di Propaganda Live. La trasmissione ha ottenuto una media di 865.000 telespettatori pari al 4.82% di share. Fra i temi trattati in puntata: la situazione dalla Liguria, quella della fabbrica della Pernigotti pronta a chiudere il suo storico stabilimento a Novi Ligure, lasciando a casa un centinaio di operai. Bianchi ha poi incontrato gli sfollati dopo il crollo del Ponte Morandi. Ospite in studio: Paolo Mieli.

TV8 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Alessandro Borghese si è recato i Sardegna, fra sole, mare e piatti tipici, per una nuova entusiasmante puntata di 4 ristoranti. La sfida a tavola fra quattro ristoratori del posto, per stabilire il locale migliore dove mangiare in vacanza, ha appassionato una media di 422.000 telespettatori pari al 2.00% di share.

NOVE – Fratelli di Crozza (live)

Maurizio Crozza ha condotto una nuova puntata del suo esilarante ed irriverente show. Il programma ha entusiasmato 737.000 telespettatori pari al 4.60% di share.