Seconda attesissima sfida fra SuperQuark e Manifest. Cosa hanno visto i telespettatori in prima serata secondo gli ascolti tv di ieri sera, 10 luglio 2019? Da un lato è andata in onda una nuova puntata del programma di Piero Angela, il più amato dei divulgatori scientifici del piccolo schermo. Dall’altro la seconda puntata di una nuova serie tv in grado di non far rimpiangere Lost. E come sarà andata la prima puntata di Battiti live 2019? Scopriamo insieme tutti i dati auditel di ieri.

Ascolti tv ieri sera: chi vince fra SuperQuark e Manifest – I Dati Auditel del 10 luglio 2019

Vince la prima serata Manifest su Canale 5. Ottimo esordio per Battiti live che si attesta al 9.4 di share. Superquark al 10.9% di share.

Ascolti TV SuperQuark | RAI 1

Piero Angelo ha condotto una nuova puntata dell’amatissimo programma di divulgazione scientifica di Rai 1. Diversi sono stati i temi trattati. La trasmissione ha così informato una media di 1.960.000 spettatori pari al 10.9%.

“Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, gli austriaci hanno subito sconfitte spaventose e hanno avuto molti prigionieri in Russia. La cosa curiosa, è che molti di questi soldati erano italiani.”

Tra poco Alessandro #Barbero a #Superquark pic.twitter.com/OlnljTTRqZ — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) July 10, 2019

Auditel Blood & Treasure | RAI 2

Un esperto di antichità si è alleato con un ladro d’arte per catturare un terrorista che finanziava i suoi attacchi grazie a un tesoro rubato. La nuova serie tv ha debuttato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 919.000 spettatori. Share del 4.5%.

Audience Chi l’ha visto? | RAI 3

Federica Sciarelli si è occupata dei maggiori casi di cronaca nera, ma anche e soprattutto della sentenza riguardante Antonio Logli in merito alla scomparsa di Roberta Ragusa. La giornalista e conduttrice ha poi parlato di truffe amorose, lanciato appelli per le varie persone scomparse e aggiornato i telespettatori sull’inchiesta Angeli e Demoni. Il programma ha così interessato una media di 1.684.000 spettatori pari ad uno share del 9.7%.

"Ti prego, portami a casa!", il nuovo audio con la voce di Marco Vannini che supplicava di essere accompagnato dai genitori #chilhavisto pic.twitter.com/mLMAq8kMtc — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 10, 2019

Ascolti Quarto Grado | RETE 4

L’ultima puntata della stagione televisiva di Quarto Grado ha portato a casa una media di 1.300.000 spettatori pari a 8.8 punti percentuali di share. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda eccezionalmente di mercoledì sera, si è occupato della sentenza riguardante Antonio Loglio e della scomparsa di Roberta Ragusa.

Ascolti TV Manifest | Canale 5

Saanvi e Michaela hanno avuto la stessa visione riguardante una donna che sembrava fatta di pietra, ma lasciava impronte bagnate. La serie ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.974.000 spettatori per il 11.1% di share.

Auditel Battiti Live | ITALIA 1

L’evento musicale itinerante di Radionorba presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci ha intrattenuto una media di 1.961.000 spettatori pari al 9.4% di share. Sul palco sono saliti: Mahmood vincitore a Sanremo 2019 e secondo posto all’Eurovision 2019; il trio de Il Volo; Gigi D’Alessio, GuéPequeno; la formazione salentina dei Boomdabash; Giusy Ferreri; Irama; Elodie e Levante; Mondo Marcio, il giovane Fred De Palma con la pop star latina Ana Mena, e il rapper Luchè.

Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? | LA7

Un editore romano è partito per l’Africa in compagnia di un timido ragioniere alla ricerca del cognato che, nel frattempo, è diventato il santone di una tribù locale. Il film ha raggiunto una media di 461.000 spettatori con uno share del 2.8%.

Auditel “French Kiss” | TV8

Kate, una ex-americana in attesa di ottenere la cittadinanza canadese ha deciso di seguire il fidanzato Charlie recatosi a Parigi per alcuni giorni per motivi di lavoro. Il motivo? Da Parigi ha ricevuto una telefonata da Charlie che, ubriaco, le ha detto di essersi innamorato di una bellissima francese, Juliette, e di non avere più intenzione di tornare a casa. Disperata e decisa a riconquistare il suo fidanzato, Kate ha così preso un aereo, soffocando la sua paura di volare, e qui ha incontrato un uomo misterioso che ha cambiato la sua vita. Il film ha ottenuto una media di 439.000 spettatori per il 2.4% di share.

Ascolti “Wolverine” | NOVE

Il film del 2013 diretto da James Mangold, con: Hugh Jackman, Tao Okamoto, Rila Fukushima, Hiroyuki Sanada, Svetlana Khodchenkova e Brian Tee ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 332.000 spettatori (2.6% di audience).