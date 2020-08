Seconda sfida fra: Sorelle vs Guinness – lo show dei record. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 4 agosto 2020? Ecco tutti i dati Auditel in merito ai maggiori canali del digitale terrestre per quanto riguarda la prima serata tv. Tanti erano i programmi in onda. Analizziamo le preferenze dei telespettatori prima di passare alle sfide pomeridiane fra le due ammiraglie avversarie.

Ascolti tv ieri, Dati Auditel 4 agosto 2020

Sorelle, su Rai 1: la fiction ha raggiunto una media di 2.128.000 spettatori pari al 12,2% di share.

Squadra Speciale Cobra 11, su Rai 2: la serie tv ha ottenuto una media di 1.137.000 spettatori pari al 5,61% di share.

50 primavere, su Rai 3: la pellicola ha emozionato una media di 937.000 spettatori con il 4,82% di audience.

L’amore è eterno finché dura, su Rete 4: il film ha fatto ridere una media di 932.000 spettatori con il 4,7% di share.

Guinness – lo show dei record, su Canale 5: lo show ha portato a casa una media di 1.841.000 spettatori con uno share del 10,04%.

Chicago PD, su Italia 1: la serie tv americana ha appassionato una media di 1.428.000 spettatori pari al 8,27% di share.

In onda, su La7: la trasmissione ha interessato una media di 758.000 spettatori con il 4,2% di share.

Amore in safari, su Tv8: il film ha entusiasmato una media di 406.000 spettatori con il 2,1% di share.

Presa mortale, su Nove: la trasmissione ha fatto registrare una media di 475.000 spettatori con 2,5 punti percentuali di share.

Ascolti tv del pomeriggio – Auditel del 4 agosto 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Io e Te – 1.242.000 spettatori (9,94%).

Paradiso Signore (R) – 1.023.000 spettatori (10,19%).

La vita in diretta Estate – 1.177.000 spettatori con il 13,6%.

Su Canale 5:

Una Vita – 2.364.000 spettatori con il 17,41%.

DayDreamer – 2.298.000 spettatori con il 20,04%.

Il Segreto – 1.513.000 spettatori con il 15,54%.