Soliti Ignoti Speciale Telethon vs il meglio di Tu si que vales: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, sabato 19 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Sfida accesa fra il programma di successo di Canale 5 con in giuria: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, e l’amato game quiz di Rai 1 condotto da Amadeus. Se su Mediaset vi era in onda una replica, sull’ammiraglia Rai, invece, vi era una puntata speciale di un programma molto seguito in onda, in prima serata, per una buona causa: la beneficenza. Tanti altri, però, erano i programmi e i film in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico.

Ascolti Tv, Dati Auditel di ieri, 19 dicembre 2020. Sfida tra Soliti Ignoti Speciale Telethon e Tu si que vales

18.3% Per Amadeus. Maria De Filippi e colleghi si fermano al 15.4%. Vince dunque Rai 1. Ecco tutti i dati nel dettaglio.

Ascolti Tv Soliti Ignoti Speciale Telethon

Rai 1: lo speciale de I Soliti Ignoti per Telethon ha incollato davanti alla tv una media di 4.413.000 spettatori. Share del 18.30%.

Auditel S.W.A.T. / Criminal Minds

Su Rai 2: S.W.A.T., la serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan per la CBS ha appassionato una media di 1.358.000 spettatori. Share del 5.10%. A seguire il nuovo appuntamento con la serie tv straniera Criminal Minds ha entusiasmato una media di 1.249.000 spettatori (share 5.20%).

Ascolti Ricomincio da Raitre

Rai 3: dopo l’ottimo successo di settimana scorsa, Ricomincio da Raitre, ovvero la seconda puntata del programma condotto da Andrea Delogu e Stefano Massini (dove danza, varietà, prosa, musical, commedia e monologhi si alterneranno per celebrare i lavoratori del mondo dello spettacolo) ha intrattenuto una media di 1.012.000 spettatori con uno share del 4.40%.

Auditel I.T.

Rete 4: la pellicola del 2016 di genere thriller, diretta da John Moore, con: Pierce Brosnan, Stefanie Scott, James Frecheville, Michael Nyqvist, Anna Friel e Jason Barry ha tenuto con il fiato sospeso una media di 810.000 spettatori. Share pari a 3.20 punti percentuali.

Ascolti tv Tu si que vales

Canale 5: l’album del meglio del meglio di Tu si que vales di quest’anno ha intrattenuto e divertito una media di 2.836.000 spettatori pari al 15.40% di share. Ad andare in onda sono stati alcuni dei momenti più belli, divertenti e commoventi dello show che vede in giuria: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari oltre che Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare.

Auditel Dragon Trainer

Su Italia 1: Dragon Trainer, la pellicola per grandi e piccini ha conquistato una media di 1.452.000 spettatori. Share pari a 5.80 punti percentuali.

Ascolti Un Povero Ricco

La7: il film Un povero ricco, pellicola del 1983 di genere commedia, diretto da Pasquale Festa Campanile, con: Renato Pozzetto, Ornella Muti, Piero Mazzarella, Ugo Gregoretti, e Giulio Massimini, ha divertito una media di 747.000 spettatori per il 3% di share.

Auditel Miss Christmas

Tv8: il film di Natale intitolato Miss Christmas ha emozionato una media di 522.000 spettatori pari al 2.10% di share.

Auditel Giallo Pantani

Nove: Giallo Pantani’ – Il “Pirata” fu ucciso? La trasmissione ha raccontato le circostanze misteriose che avvolgono la morte del campione di ciclismo, evidenziando i punti oscuri della vicenda. A sintonizzarsi sono stati in media 254.000 spettatori. Share dell’1%.