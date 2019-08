Cosa ci dicono gli ascolti tv di ieri sera, 19 agosto 2019? Chi ha vinto fra il film cult in onda su Rai 1 Sister Act 2 – Più svitata che mai e la nuova puntata della serie tv di Canale 5 The Fix? Scopriamolo insieme analizzando l’andamento della prima serata grazie ai dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre. Nel primo lunedì post Ferragosto vi erano più telespettatori davanti alla tv oppure la maggior parte si trovavano ancora in ferie?

Ascolti tv, Sister Act 2 Più svitata che mai vs The Fix. I dati Auditel ieri sera 19 agosto 2019

+++Vince Rai 1. Italia 1 supera Canale 5

Sister Act 2 – Più svitata che mai , Rai 1

Il film cult con Whoopi Goldberg ha incollato davanti alla tv una media di 2.350.000 spettatori pari al 14.5% di share. La pellicola ha raccontato la storia dell’ormai famosissima Deloris Van Cartier che è tornata in convento per aiutare le sue amiche suore. Queste ultime, infatti, hanno fatto di tutto per cercarla e si sono recate a Las Vegas per pregarla di correre da loro.

Hawaii Five-0, Rai 2

Per confessare tutti i suoi crimini, un ex sicario della mafia hawaiana si è recato da McGarrett. Questa la trama del primo episodio in onda in serata dell’amatissimo telefilm americano. La serie tv ha così tenuto con il fiato sospeso una media di 941.000 spettatori pari al 5.9% di share.

Nemico pubblico, Rai 3

Robert Clayton Dean, un brillante avvocato di Washington D.C. entrato in possesso di un video pronto ad incriminare un alto dirigente del National Security Agency in un omicidio politico, ha visto sconvolgere la sua vita. La pellicola ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.177.000 spettatori pari al 6.9% di share.

The Losers, Rete 4

I membri di una unità delle Forze Speciali sono stati mandati in missione nella giungla boliviana. Ben presto, però, Clay, Jensen, Roque, Pooch e Cougar hanno scoperto di essere diventati il bersaglio di un mortale intrigo. La pellicola ha raggiunto una media di 551.000 spettatori. Share pari a 3.4 punti percentuali.

The Fix, Canale 5

Sevvy ha deciso di offrire una cospicua ricompensa a chiunque gli fornisse delle informazioni sull’omicidio di Jessica. La serie tv ha avvinto una media di 1.115.000 spettatori pari a 7 punti percentuali di share.

Le Iene presentano – Omicidio Vannini: bugie e verita, Italia 1

La replica dello speciale de Le Iene sull’omicidio Vannini ha interessato ed informato una media di 1.236.000 spettatori pari al 10% di share.

In Onda, La7

Il programma di approfondimento sulla politica, l’attualità e l’economia, occupandosi della crisi di Governo, ha conquistato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.166.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Agente 007 – l’uomo dalla pistola d’oro, TV8

James Bond, ricercato dal killer Francisco Scaramanga, ha rischiato di essere colpito con proiettili d’oro. A dar ordine di eliminarlo è stata una misteriosa organizzazione con sede ad Hong Kong, che mirava a sfruttare un apparato per la captazione dell’energia solare, inventato da uno scienziato britannico, per la costruzione di un’arma segreta destinata ad assicurare ai suoi possessori il dominio del mondo. Il film ha ottenuto 366.000 spettatori. Share del 2.4%.

Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo, NOVE

Il film del 2009 diretto da Marcus Nispel, con: Karl Urban, Moon Bloodgood, Russell Means, Clancy Brown, Jay Tavare e Nathaniel Arcand ha portato a casa una media di 202.000 spettatori pari all’1.2% di share.