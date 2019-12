Ognuno è perfetto contro Live Non è la d’Urso. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 16 dicembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel riguardanti l’andamento della prima serata. Rai 1 e Canale 5 hanno dato il via ad una sfida molto accesa fra una fiction con Edoardo Leo che ha debuttato sull’ammiraglia Rai e il programma di Barbara d’Urso. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico controllando, però, oltre alle due ammiraglie avversarie anche gli altri maggiori canali del digitale terrestre. Tanti, infatti, erano i programmi in onda: da Report a Quarta Repubblica.

Ascolti tv ieri, sfida tra Ognuno è perfetto e Live Non è la d’Urso. Dati Auditel 16 dicembre 2019

Ognuno è perfetto, RAI 1

Stanco dell’ennesimo tirocinio, Rick, un ragazzo down, ha tentato in tutti i modi di trovare un lavoro vero. Grazie ad un incontro fortunato è stato assunto nel reparto packaging di una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino, dove ha trovato, tra i suoi colleghi, Tina, ragazza down di origini albanesi, con la quale c’è stata subito una forte intesa. Se per Rick andava tutto a gonfie vele, suo padre Ivan ha avuto invece qualche difficoltà in più. Occuparsi del figlio, dopo anni dedicati solo all’azienda, non è stato facile e il suo rapporto con la moglie Alessia ha iniziato a vacillare sempre più. La fiction con Edoardo Leo ha debuttato con una media di 5.562.000 spettatori. Share del 21.4%.

Natale a Casa Battista, RAI 2

Maurizio Battista è approdato in prima serata con ironia e irriverenza per dar vita a un one-man show incredibile ed esilarante dove le risate si sono mescolate a momenti di riflessione su come siano cambiate le tradizioni, soffermandosi in particolare su come sia avvenuto il passaggio da un Natale di tipo analogico e più tradizionale a quello iper-moderno e digitale di adesso. Maurizio Battista ha riflettuto su tutti questi cambiamenti da testimone ed osservatore attento qual è di entrambe le epoche. Accanto a lui sono saliti sul palco diversi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo pronti a divertirsi e a stare al gioco: l’attrice comica Valentina Persia, il prestigiatore e illusionista Andrea Paris, il comico e attore Uccio De Santis e il cuoco campione di street food romanesco Sergio Esposito. Lo show ha fatto ridere una media di 1.270.000 spettatori. Share del 5.6%.

Report, RAI 3

Sigfrido Ranucci ha informato una media di 2.073.000 spettatori pari al 8.9% di audience. In puntata è andata in onda l’inchiesta su mari e oceani sempre più sfruttati da pescherecci commerciali e industriali che stanno subendo un continuo impoverimento delle riserve ittiche. La pesca illegale intacca sia le aree marine protette destinate al ripopolamento dei mari sia i giovani esemplari di pesci che in questo modo non riescono a riprodursi e a rinfoltire le proprie specie.

Quarta Repubblica, RETE 4

Nicola Porro ha approfondito il fenomeno delle sardine con un servizio che raccontava il raduno nazionale di sabato del movimento in piazza San Giovanni a Roma e ha intervistato l’ideatore Mattia Santori, con il quale si è discusso anche del rapporto con i media. Nel corso della puntata si sono analizzate le novità della Manovra finanziaria, attesa domani in Senato per il voto di fiducia, che comprende la possibilità dei Comuni di bloccare in tempi rapidi i conti correnti di chi non ha pagato l’Imu e le altre imposte locali. Tra gli ospiti della puntata: i giornalisti Alan Friedman, Alessandro Sallusti (direttore de “Il Giornale”), Piero Sansonetti, Luca Telese, Luisella Costamagna e Daniele Capezzone. Il programma ha così interessato una media di 974.000 spettatori con il 5.4% di share.

Live Non è la d’Urso, CANALE 5

Live Non è la d’Urso ha intrattenuto una media di 2.080.000 spettatori pari al 13.1% di share. Numerosissimi gli ospiti in studio fra cui: Taylor Mega e la sorella che si sono scontrate con Antonella Elia, Alba Parietti e Mughini, ma anche Paola Caruso e Moreno Merlo. C’è stata poi la lite tra Barbara D’urso ed il giornalista Sergio Vessicchio.

Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, ITALIA 1

Peter, un dodicenne biricchino con una insopprimibile vena ribelle, in una notte incredibile è stato trasportato dall’orfanotrofio dentro un mondo fantastico, popolato da pirati, guerrieri e fate, chiamato Neverland. E lì si è ritrovato a vivere straordinarie avventure e a combattere battaglie all’ultimo sangue nel tentativo si svelare l’identità segreta di sua madre, che lo aveva abbandonato tanto tempo prima, ed anche il suo posto in questa terra magica. In una squadra formata dalla guerriera Tiger Lily e dal suo nuovo amico di nome James Hook, Peter ha dovuto sconfiggere lo spietato pirata Blackbeard per salvare Neverland. Il film ha conquistato una media di 1.275.000 spettatori pari al 5.5% di share.

Grey’s Anatomy 15, La7

Dopo che Zola ha sorpreso Andrew mentre tentava di svignarsela da casa loro nel bel mezzo della notte, Meredith ha cercato di capire come parlare ai suoi figli della sua nuova relazione e ha chiesto consiglio a Miranda. Nel frattempo lei e DeLuca si sono occupati di una donna con due uteri ed incinta in uno solo di essi. Jo torna al lavoro, ha trascorso tutta la giornata isolandosi in laboratorio e in parte ubriaca, facendo preoccupare sempre di più Alex. La serie tv ha appassionato una media di 570.000 spettatori. Share del 2.5%.