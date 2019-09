Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti, o Rosy Abate 2, la seconda puntata della fiction Mediaset con Giulia Michelini: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 20 settembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Analizziamo l’andamento della prima serata dei maggiori canali del digitale terrestre. Tanti, infatti, erano i programmi in onda. Su Rete 4, ad esempio, è tornato Quarto Grado, su La7, invece, vi era Propaganda Live, mentre su Tv8 la replica della seconda puntata delle audizioni di X Factor 13.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Tale e Quale Show e Rosy Abate 2 | Auditel 20 settembre 2019

3.700.000 spettatori per Carlo Conti che supera il 20% di share.

Tale e Quale Show 2019 | RAI 1

Seconda puntata per lo show di Carlo Conti. Dopo l’esordio sottotono di settimana scorsa, il conduttore ha portato sul palco i suoi vip pronti a cimentarsi con nuove performance live. A far discutere molto è stata l’imitazione di Adele, ma anche quella di Giorgia. Quella, invece, di Francesco Monte nei panni di Tommaso Paradiso ha sollevato molte polemiche. Non è piaciuta nemmeno quella di Emma Marrone. Nonostante tutto la trasmissione ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

NCIS Los Angeles / S.W.A.T | RAI 2

La squadra ha collaborato con l’ FBI per localizzare una cellula terroristica di Los Angeles, sospettata di prepararsi per un’attacco imminente. La serie tv ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

A seguire S.W.A.T ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Il colore nascosto delle cose | RAI 3

Il film romantico e drammatico del 2017 diretto da Silvio Soldini, con: Valeria Golino, Adriano Giannini, Laura Adriani, Arianna Scommegna, Anna Ferzetti e Beniamino Marcone ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Quarto Grado | RETE 4

Gianluigi Nuzzi è tornato su Rete 4 per continuare ad occuparsi di cronaca nera. Il giornalista ha salutato l’amica e collega Nadia Toffa e poi ha aggiornato i telespettatori sui casi che hanno fatto maggiormente discutere negli ultimi mesi. Si è parlato quindi della morte di Elisa Pomarelli, ma anche di Bibbiano. La trasmissione ha debuttato con una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Rosy Abate 2 | CANALE 5

Seconda puntata per Rosy Abate 2. Pur di difendere Leonardo, coinvolto nell’uccisione di un poliziotto, Rosy è sembrata disposta a tutto: anche ad avvicinarsi a Costello, suo nemico giurato. L’ex Regina di Palermo ha così iniziato a far affari con il padre della fidanzata del figlio, ma poi è tornata sui suoi passi pensando di fregare tutti, prendere i soldi e fuggire via con il figlio. Peccato però che Leonardo non abbia voluto partire insieme a lei e le abbia letteralmente voltato le spalle condannandola a morte. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

X-Men: le origini – Wolverine | ITALIA 1

Il film diretto da Gavin Hood, con: Hugh Jackman, Taylor Kitsch, Daniel Henney, Ryan Reynolds, Troye Sivan e Liev Schreiber ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Propaganda Live | LA7

La trasmissione che si occupa di politica e attualità, ma non solo, tanto da occuparsi anche dello scioglimento dei The Giornalisti, ha interessato secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

X Factor 13 – Audizioni | TV8

La seconda puntata delle Audizioni di X Factor 13 in replica un giorno dopo la messa in onda su Sky, ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. A far discutere è stato il singolo incentrato sulle carote.