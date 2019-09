Tale e Quale Show o Rosy Abate 2: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 27 settembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda. Oltre allo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti e all’amatissima fiction di Canale 5 con Giulia Michelini, su Rete 4, è andato in onda Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi mentre su La7 Propaganda Live. Analizziamo pertanto insieme i risultati ottenuti dalle varie Reti e le preferenze del pubblico.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Tale e Quale Show e Rosy Abate 2 | Auditel 27 settembre 2019

Cala Tale e Quale show su Rai 1, cresce Rosy Abate con la terza puntata. Il programma di Rai 1 arriva al 19.2 di share, la serie tv di Canale 5 arriva quasi al 17%.

Tale e Quale Show 2019 | RAI 1

Terza puntata per lo show di Carlo Conti. Buona la prestazione di Francesco Monte nei panni di Ed Sheeran. Il pubblico social lo ha acclamato per tutta la serata dopo essere rimasto piacevolmente sorpreso. La trasmissione ha entusiasmato una media di 3 milioni 700 mila spettatori con il 19,2% di share.

S.W.A.T | RAI 2

Il team della SWAT è finito sotto investigazione dopo la morte di una civile durante una delle loro missioni per catturare il criminale latitante più ricercato degli ultimi anni: Bakir Hadad. Hondo e Street sono sembrati i responsabili dell’accaduto e sono stati accusati di un’azione avventata. La serie tv ha appassionato una media di 845.000 spettatori pari al 4% di share.

Il principe abusivo | RAI 3

La principessa Letizia, triste e frustrata, non riuscendo a conquistare le prime pagine dei giornali, insieme al padre e al ciambellano di corte ha architettato un piano per far parlare tutti i rotocalchi. Letizia avrebbe dovuto fingere di innamorarsi di un popolano. Peccato, però, che poi il giovane Antonio, un ragazzo napoletano dai modi “pittoreschi”, disoccupato e maestro nell’arte dello scrocco, sia comunque riuscito a rapirle il cuore. Il film con Alessandro Siani ha conquistato una media di 957.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%.

Quarto Grado | RETE 4

Gianluigi Nuzzi ha aggiornato nuovamente i telespettatori sui maggiori casi di cronaca nera. La trasmissione ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 999.000 spettatori con il 5.9% di share.

Rosy Abate 2 | CANALE 5

Leo ha scelto Costello mentre Rosy Abate ha iniziato ad essere in pericolo. Su lei pendeva infatti ben due condanna a morte per avere fatto il doppio gioco nell’affare con i siciliani. La donna, però, non si è lasciata abbattere ed è andata a fare affari con la Santa Alleanza che le ha chiesto la testa di Costello servita su un piatto d’argento. Quando Rosy ha cercato di uccidere l’uomo alla festa del compleanno della figlia ha rimediato solo una pallottola in corpo. Per fortuna, però, questa volta Leo si è schierato dalla sua parte. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 3.437.000 spettatori pari al 16.9% di share.

Guardiani della galassia | ITALIA 1

Il film del 2014 di genere fantascienza, diretto da James Gunn, con: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper e Lee Pace ha conquistato una media di 1.026.000 spettatori. Share pari a 4.8 punti percentuali.

Propaganda Live | LA7

La trasmissione che si occupa di politica e attualità, ma non solo ha intrattenuto secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 916.000 spettatori con uno share del 5.3%.

X Factor 13 – Audizioni | TV8

La terza puntata delle Audizioni di X Factor 13, in replica dopo la messa in onda su Sky, ha incollato alla tv una media di 660.000 spettatori pari al 3% di share.

Fratelli di Crozza | NOVE

L’irriverente show di Maurizio Crozza ha divertito una media di 1.254.000 spettatori. Share pari a 5.5 punti percentuali.