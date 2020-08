Ieri sera SuperQuark non è andato in onda perchè la Rai ha voluto omaggiare Sergio Zavoli nel giorno della sua scomparsa. Su canale 5, invece, il consueto appuntamento con Come sorelle: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 5 agosto 2020? Cerchiamo di analizzare insieme le preferenze dei telespettatori in merito ai programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri, dati e analisi Auditel 5 agosto 2020

Sergio Zavoli, su Rai 1: la trasmissione ha informato una media di 925.000 spettatori pari al 5.1% di share.

Squadra Speciale Cobra 11, su Rai 2: la serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 913.000 spettatori pari al 4.8% di share.

Un fragile legame, su Rai 3: la pellicola, in onda al posto di Chi l’ha visto?, ha ottenuto una media di 1.156.000 spettatori pari ad uno share del 6%.

#cr4 la repubblica delle donne remix, su Rete 4: la replica del meglio della trasmissione di Chiambretti ha intrattenuto una media di 464.000 spettatori con il 2.8% di share.

Come sorelle, su Canale 5: la serie ha appassionato una media di 1.985.000 spettatori pari all’11.6% di share.

Chicago Fire, su Italia 1: la serie tv americana ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00 di share. A seguire Chicago PD ha totalizzato 1.559.000 spettatori pari all’8.3 di share.

Atlantide presenta: Hiroshima, su La7: la trasmissione ha raccolto una media di 807.000 spettatori con uno share del 4.2%.

Diretta Gol Europa League, Tv8: la trasmissione ha fatto registrare una media di 1.531.000 fra tifosi e semplici appassionati di calcio con il 7.8% di share.

Anna and the King, su Nove: la pellicola ha raggiunto una media di 455.000 spettatori con il 2.8 di share.

Ascolti tv del pomeriggio – Auditel del 5 agosto 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Io e Te – 1.207.000 spettatori (10%).

Paradiso Signore (R) – 969.000 spettatori (10%).

Vita in Diretta Estate – 1.205.000 spettatori con il 13.5%.

Su Canale 5:

Una Vita – 2.333.000 spettatori (17.8%).

DayDreamer – 2.452.000 spettatori con il 21.8%.

Il Segreto – 1.619.000 spettatori per il 17.2% di share.