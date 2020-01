Meraviglie – La Penisola dei Tesori vs 55 Passi nel sole: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 4 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. A scontrarsi sono stati: l’affascinante divulgatore scientifico Alberto Angela e Al Bano insieme a tutta la sua famiglia. Tanti, poi, erano i film in onda in un sabato sera ancora dal sapore semi natalizio in attesa dell’Epifania. Analizziamo insieme i dati raggiunti da ogni canale scoprendo le preferenze del pubblico, ma soprattutto chi ha avuto la meglio fra le due ammiraglie avversarie.

Ascolti tv ieri sera, sfida Meraviglie – La penisola dei Tesori e 55 Passi nel solo. Auditel 4 gennaio 2020

#Meraviglie parte col botto: ascolti sopra al 20%, migliorato l’esordio della scorsa stagione, sabato prossimo c’è “C’è posta per te”, come andrà a finire?

Meraviglie – La Penisola dei tesori, Rai 1

La prima puntata ha preso il via da Capri, un’isola dove si sono intrecciati i miti greci e la storia romana. I telespettatori sono entrati così a Villa Jovis, scelta da Tiberio come centro di comando dell’Impero Romano, e dentro Villa Lysis, scenario di un amore tragico. Poi sono stati portati al Palazzo Reale di Torino, il luogo dove si sono svolti incontri e sono state prese decisioni che hanno scandito la storia dell’Unità d’Italia. Testimoni d’eccezione: Carlo Verdone a Roma, Mario Martone a Capri e Arturo Brachetti a Torino. Alberto Angela ha interessato una media di 4.649.000 spettatori pari al 23% di share.

FBI, Rai 2

La serie, incentrata sul funzionamento interno dell’ufficio dell’FBI di New York, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.471.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Tutto tutto, niente niente, Rai 3

Cetto La Qualunque e il suo consiglio comunale sono stati arrestati, ma in carcere l’omertoso ex sindaco non ha fatto alcun nome guadagnandosi così la riconoscenza del potente Sottosegretario. Questi ha deciso pertanto di sostituire alcuni parlamentari misteriosamente uccisi proprio con Cetto e altri due personaggi: Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato. Due tipi poco raccomandabili con cui Cetto, libero grazie all’immunità parlamentare, si p trasferito a Roma, ma col tempo ha combinato un disastro dietro l’altro, facendo seriamente ricredere il Sottosegretario sul loro impiego. Il film ha divertito una media di 1.092.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%.

The Landlord – L’Ossessione, Rete 4

Alyssa, già scossa dalle attenzioni di uno stalker, si è trasferita in un appartamento di lusso. Qui, però, il suo proprietario di casa, un certo Robert, la spiava con telecamere nascoste. Il film ha ottenuto una media di 765.000 spettatori con il 3.7% di share.

55 Passi nel Sole, Canale 5

La seconda ed ultima puntata delle due serate speciali per ripercorrere la carriera artistica del cantante di Cellino San Marco con la partecipazione di Romina Power e prestigiosi ospiti, seppur in replica, ha intrattenuto una media di 2.094.000 spettatori pari all’11.4% di share.

Ritorno Al Futuro, Italia 1

Marty McFly è stato catapultato per errore nel 1955, grazie alla macchina del tempo ideata dal suo amico scienziato Doc. Non avendo più “carburante” per poter tornare nel futuro si è rivolto alla versione più giovane di Doc. Il film cult ha appassionato una media di 1.548.000 spettatori. Share del 7.9%.

Assassinio sul palcoscenico, La7

Un misterioso assassino ha ucciso uno alla volta i componenti di una compagnia teatrale. Miss Marple si è così fatta scritturare per indagare meglio. Il film ha appassionato una media di 461.000 spettatori con uno share del 2.1%.