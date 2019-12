La Porta dei Sogni vs Natale da Chef: cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 20 dicembre 2019? Ecco i dati Auditel della prima serata. Gli occhi questa mattina sono tutti puntati su Mara Venier e sul suo debutto in prima serata con un programma che, fino a prima della sua messa in onda, poteva in qualche modo ricordare quello di Maria De Filippi. Come avrà debuttato l’amatissima signora della domenica pomeriggio? Scopriamolo insieme analizzato i dati dei maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera: sfida fra La Porta dei Sogni e Natale da Chef. Auditel 20 dicembre 2019

Vince prime time #laportadeisogni seguita da 2.7 milioni e 14.40% di share, anche se senza concorrenza è da definirsi un mezzo flop.

La Porta dei Sogni, RAI 1

La prima puntata del nuovo programma di Mara Venier, dopo un’ex artista che da piccola ebbe l’onore di aprire i concerti di Andrea Boccelli, ha potuto rincontrare il suo “Maestro”, ha emozionato una media di 2.700.000 spettatori pari al 14.4% di share.

Petrolio, RAI 2

Fra La cena di Natale e Tempo da lupi, a finire sotto la lente di ingrandimento è stato proprio il periodo delle Festività. La trasmissione ha interessato una media di 808.000 spettatori pari al 4.7% di share.

Gli sdraiati, RAI 3

Un padre e un figlio sono stati il fulcro di tante storie raccontate nel mondo, dall’Iliade e dall’Odissea in poi. Rapporti eroici, drammatici o buffoneschi: in tutti gli stili si è cercato di capire il motore di questo conflitto che ha sempre mandato avanti il mondo. Il film ha appassionato una media di 1.268.000 spettatori per il 5.7% di share.

Quarto Grado, RETE 4

Giuanluigi Nuzzi si è occupato del caso della morte di Luca Sacchi. Il giornalista si è focalizzato sulla figura della fidanzata del giovane con le sue contraddizioni ed i suoi atteggiamenti pronti ad incolpare gli altri. Al centro della puntata anche la scomparsa di Samira. La trasmissione ha così informato una media di 1.444.000 spettatori con 8.5 punti percentuali di share.

Natale da Chef, CANALE 5

Gualtiero Saporito è un grande chef, ma solo nella sua testa, con i suoi arditi mix di ingredienti, ha cucinato solo schifezze! Gualtiero però non ha mollato l’osso e ha insistito a proporre la sua cucina in ogni occasione, ricevendo solo insulti e porte in faccia. Ma la sua tenacia, un giorno, è stata premiata. Furio Galli, proprietario di una famosissima ditta di catering, gli ha offerto il posto di capo cuoco nella brigata che parteciperà alla gara d’appalto indetta per “sfamare” il prossimo G7. Il film ha divertito una media di 2.255.000 spettatori. Share pari al 11.3.

Independence Day, Italia 1

La pellicola del 1996 di genere azione e avventura, diretta da Roland Emmerich, con: Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Mary McDonnell, Judd Hirsch e Robert Loggia ha entusiasmato una media di 1.449.000 spettatori. Share del 7.4%.

Propaganda Live, LA7

La trasmissione ha raggiunto secondo gli ascolti tv di ieri una media di 506.000 spettatori con uno share del 2.9%.

MasterChef Italia 8, Tv8

Gli chef rimasti in gara hanno dovuto alzare l’asticella dei loro limiti e superarsi ancora una volta preparando piatti succulenti tratti dal Vangelo durante una esterna molto particolare. La puntata ha tenuto con il fiato sospeso una media di 516.000 spettatori pari al 2.6% di share.

I migliori Fratelli di Crozza, Nove

Il meglio del meglio dello show del comico genovese ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 384.000 spettatori con il 2.5%.