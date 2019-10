Imma Tataranni vs Live Non è la d’Urso, a cui si aggiungono Che tempo che fa vs Non è l’Arena: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 6 ottobre 2019 la prima serata televisiva e quanti telespettatori hanno conquistato gli altri programmi? Ecco tutti i dati Auditel.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Imma Tataranni e Live Non è la d’Urso | Auditel 6 ottobre 2019

La fiction di Rai 1 Imma Tataranni totalizza il 19.5% di share, Non è la D’Urso migliora il suo rendimento e totalizza complessivamente il 13.3% di audience. Fazio cala (7.3%-8%).

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore | RAI 1

La serie tv ha incollato al teleschermo una media di 4milioni 400mila spettatori, sfiora il 20% di share e vince la prima serata.. Il sostituto procuratore ha dovuto indagare sul ritrovamento del cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni prima.

Che tempo che fa | RAI 2

Fabio Fazio ha condotto al seconda puntata di Che tempo che fa. Tanti gli ospiti in studio fra cui la bambina della fotografia” della guerra del Vietnam”, ora ambasciatrice UNESCO, attivista e scrittrice. La trasmissione ha interessato una media di 1.806.000 spettatori (7.3% di share) nella prima parte, e 1.587.000 spettatori (8% di audience) nella seconda parte denominata “Il Tavolo”.

Il Borgo dei Borghi | RAI 3

Nuova sfida tra i Borghi più belli d’Italia. Camila Raznovich ha condotto i telespettatori tra bellezza, arte, cultura, gastronomia, in compagnia di guide locali e di eccezionali compagni di viaggio. La trasmissione ha intrattenuto una media di 992.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%.

The Bourne Identity | RETE 4

Un uomo gravemente ferito è stato raccolto in mare. Una volta ristabilitosi ha scoperto di aver perso totalmente la memoria, ma non le proprie abilità, dal parlare varie lingue all’usare con disinvoltura armi e arti marziali. Il recupero di una cassetta di sicurezza presso una banca di Zurigo non ha fatto altro che aggiungere confusione, visto che conteneva sei passaporti diversi. La pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 799.000 spettatori con il 3.7% di share.

Live Non è la d’Urso | CANALE 5

Quarta puntata dello show di Barbara d’Urso “Live non è la d’urso”. La trasmissione ha preso il via con il dibattito sulla dieta Panzironi. Successivamente, dopo Matteo Salvini, ad affrontare le ‘cattivissime’ cinque sfere è stata Giorgia Meloni. Nei dibattiti successivi, invece, a far clamore è stata la lite fra la conduttrice e Columbro, ma anche il bacio fra Sgarbi e la Mussolini. Lo show ha portato a casa una media di 2.273.000 spettatori pari al 13.3% di share.

Prince of Persia – Le sabbie del tempo | ITALIA 1

Nei territori dell’antica Persia il piccolo Dastan, un orfano che viene sorpreso dalle guardie imperiali a rubare una mela al mercato, ha piacevolmente sorpreso il re Sharaman che ha notato ammirazione il coraggio e l’incredibile destrezza del ragazzo decidendo così di risparmiargli la mano e di accoglierlo a palazzo. Sedici anni dopo Dastan è stato considerato un nobile principe di Persia assieme ai due diretti discendenti del re, Tus e Garsiv, anche se le sue abitudini restavano quelle di un comune ragazzo del popolo. Il film ha raggiunto una media di 1.391.000 spettatori con il 6% di share.

Non è l’Arena | LA7

Massimo Giletti è tornato su La7 con nuovi dibattiti. Dalla politica all’economia, passando per la cultura e soprattutto la società. In studio si è parlato davvero di tutto. Tema principale della serata, però, sono stati i fatti di Trieste. La trasmissione ha informato una media di 1.052.000 spettatori con il 5.5%.