Don Matteo 12 contro The Legend of Tarzan: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 9 gennaio 2020? Come ha debuttato l’amatissima fiction con Terence Hill nei panni del prete più seguito del piccolo schermo? Inutile dire, infatti, come questa mattina gli occhi siano tutti puntati su Rai 1. Dopo giorni in cui ci siamo concentrati soprattutto su Italia 1 e Canale 5. ora tocca all’ammiraglia Rai. Analizziamo insieme, però, anche l’andamento degli altri maggiori canali del digitale terrestre. Ecco pertanto tutti i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Don Matteo 12 e The Legend of Tarzan. Dati Auditel – 9 gennaio 2020

DonMatteo è la prima fiction della stagione a superare quota 5 milioni: Terence Hill sbanca l’auditel e fa addirittura 7 milioni arrivando a fare il 30,6% di share; dati leggermente inferiori alla scorsa stagione ma assolutamente eccezionali.

Don Matteo 12, Rai 1

La morte della moglie di Cecchini ha lasciato un profondo vuoto nel maresciallo che, però, dopo due anni, ha trovato di nuovo un po’ di felicità al fianco della madre della Capitana. Peccato però che nessuno dei due sia riuscito a confessare la verità sulla loro relazione a chiunque gli stia intorno. Questo crea così qualche equivoco divertente, ma nel frattempo succedono altre cose. I carabinieri devono indagare sullo strano rapimento di un bambino e controllare la folla impazzita per una strana caccia al tesoro. La prima puntata, con Fabio Rovazzi come special guest, ha debuttato con una media di 7.005.000 spettatori pari al 30.6% di share.

Coppa Italia – Torino vs Genoa, Rai 2

Il match fra Torino e Genoa, valido per la Coppa Italia, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.355.000 spettatori pari al 6% di share.

Stati generali, Rai 3

Lo show condotto da Serena Dandini ha intrattenuto una media di 880.000 spettatori pari ad uno share del 4%.

Dritto e Rovescio, Rete 4

Paolo Del Debbio ha intervistato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sui temi di politica e stretta attualità: le sempre più accese tensioni internazionali tra Usa e Iran, le tasse, la prescrizione, l’emergenza spazzatura a Roma, le autostrade e le prossime elezioni regionali. Al centro della puntata, anche la bufera all’interno del Movimento 5 Stelle: con il senatore Gianluigi Paragone si è commentata la sua espulsione e i possibili provvedimenti che verranno presi nei confronti degli oltre 40 parlamentari grillini morosi. La trasmissione ha interessato una media di 1.071.000 spettatori con il 5.6% di share.

The Legend of Tarzan, Canale 5

Erano passati anni da quando l’uomo una volta conosciuto come Tarzan aveva abbandonato la giungla africana per una vita signorile nei panni di John Clayton III, Lord di Greystoke, con al fianco la sua amata moglie Jane. Invitato di nuovo in Congo con la funzione di emissario di commercio del Parlamento, Clayton ha ignorato di essere in realtà diventato una pedina in una convergenza mortale di avidità e vendetta ideata dal Capitano belga Leon Rom. Chi si celava dietro la trama omicida, però, non aveva idea di ciò che era in procinto di scatenare. Il film ha appassionato una media di 1.797.000 spettatori pari al 7.9% di share.

Barry Seal – Una storia americana, Italia 1

Nel 1979, mentre il presidente americano Jimmy Carter dichiarava alla nazione la “crisi di fiducia”, la popolazione attendeva l’elezione di quello nuovo, Ronald Reagan. Barry Seal, uno scaltro pilota di aerei di linea che viveva in Louisiana, venne scoperto, contattato e reclutato dalla CIA per iniziare a effettuare lavori sotto copertura. Arrivato in Nicaragua iniziò a collaborare con i guerriglieri sandinisti. Il film ha entusiasmato una media di 1.556.000 spettatori pari al 6.4% di share.

Piazzapulita, La7

Lo show ha interessato ed informato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 926.000 spettatori con uno share del 4.7%.