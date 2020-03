Doc – Nelle tue mani o Quo vado: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 26 marzo 2020? Come ha debuttato la nuova fiction con Luca Argentero e come è finito lo scontro con il divertente film di Checco Zalone? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda. Un esempio? Su Rai 3, in via eccezionale, dopo la quarantena, è tornato Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli. Analizziamo dunque insieme i dati raccolti.

Ascolti tv ieri, 26 marzo 2020: Dati Auditel ieri sera

Doc – Nelle tue mani, su Rai 1: la nuova fiction con Luca Argentero ha debuttato con una media di 7.170.000 spettatori pari al 26.17% di share.

Vendetta finale – Acts of vengeance, su Rai 2: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.428.000 spettatori pari al 4.80% di share.

Chi l’ha visto?, su Rai 3: Federica Sciarelli ha informato una media di 1.269.000 spettatori pari al 4.69% di share.

Dritto e Rovescio, su Rete 4: Del Debbio ha interessato una media di 1.349.000 spettatori con il 5.78% di share.

Quo vado, su Canale 5: la pellicola ha divertito una media di 4.603.000 spettatori pari al 16.71%.

Next, su Italia 1: il film ha appassionato una media di 1.185.000 spettatori pari al 4.06% di share.

Piazzapulita, su La7: Corrado Formigli ha ottenuto 1.130.000 spettatori con uno share del 4.94%.

La notte dei record, su Tv8: Enrico Papi ha intrattenuto 393.000 spettatori pari all’1.4% di share.

Indovina Chi, su Nove: il film ha entusiasmato 318.000 spettatori. Share dell’1.1%.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 26 marzo 2020

Come sono andate, invece, le varie sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5? Ecco tutti i dati Auditel del pomeriggio.

Su Rai 1:

La Vita in diretta: 1.950.000 spettatori pari all’8.87% di share e 2.499.000 spettatori per il 12.76% nella seconda parte.

Il Paradiso delle Signore: 2.650.000 spettatori con il 14.11% di share.

La Vita in Diretta: 2.786.000 spettatori con il 13.55% di share.

Su Canale 5:

Beautiful: 3.571.000 spettatori. Share del 14.78%.

Una Vita: 2.927.000 spettatori con il 13.04% di share.

Le ali della vita 2: 1.885.000 spettatori e il 9.48% di share.

Il Segreto: 2.770.000 spettatori e il 14.74% di share.

Pomeriggio Cinque: 2.821.000 pari al 14.57% di share nella prima parte e nella seconda 3.049.000 pari al 14.10% di share.