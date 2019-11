Bosnia – Italia vs L’Isola di Pietro 3: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 15 novembre 2019? Da un lato la Nazionale di calcio maschile, dall’altro la fiction con protagonista Gianni Morandi che, dopo i successi delle prime due stagioni, pare aver subito una piccola battuta d’arresto. Ecco i dati Auditel della prima serata di ieri. Analizziamo insieme i risultati ottenuti dalle due ammiraglie avversarie, ma anche dai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti, infatti, erano le serie tv, i programmi e i film in onda.

Ascolti tv ieri sera: sfida fra Bosnia – Italia e L’Isola di Pietro 3

Vince Rai 1 con la partita della Nazionale di calcio. L’Italia arriva al 22.3 di share. L’isola di pietro raggiunge il 13.6%. Di seguito tutti i dati.

Qualificazioni Europei 2020- Bosnia vs Italia, RAI 1

Con la Nazionale già qualificata, il match con la Bosnia è stato solo un test per testare il grado di preparazione della squadra. A sintonizzarsi su Rai 1 sono stati in media 5.640.000 spettatori pari al 22.3% di share.

The Good Doctor+ Criminal Minds, RAI 2

The Good Doctor ha portato a casa una media di 917.000 spettatori pari al 3.8% di share. Senza avvisare nessuno, Shaun ha deciso di fare una breve vacanza con la sua amica Lea. In ospedale sono giunte due gemelle siamesi unite per la testa: l’intervento è andato a buon fine ma Katie non ha ripreso conoscenza e il cuore di Jenny è sembrato essere in affanno. Il dottor Andrew ha così suggerito di staccare le macchine alla prima per trapiantare il suo cuore sulla gemella.

A seguire Criminal Minds ha ottenuto, invece, una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

La tenerezza, RAI 3

Il film del 2017 di genere drammatico, diretto da Gianni Amelio, con: Renato Carpentieri, Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi e Arturo Muselli ha conquistato una media di 1.245.000 spettatori con il 5.1%.

Quarto Grado, RETE 4

Giuanluigi Nuzzi si è occupato del drammatico incendio della cascina di Quargnento, nell’Alessandrino, dove hanno perso la vita tre vigili del fuoco. Giovanni Vincenti, proprietario del rudere e reo confesso di aver provocato l’esplosione per incassare i soldi dell’assicurazione, ha parlato con “Quarto Grado” prima dell’arresto. Al centro della puntata anche il caso di Samira El Attar, residente a Stanghella (Padova) e scomparsa nel nulla il 21 ottobre scorso. Le ricerche sono riprese con il rinvenimento di tracce ematiche nel giardino di casa della donna, ma secondo il marito sono di origine animale. La trasmissione ha interessato una media di 1.341.000 spettatori con il 7.6% di share.

L’Isola di Pietro 3, CANALE 5

Quinta puntata dell’Isola di Pietro 3. Pietro ha aiutato Diego nelle ricerche della piccola Anna che sembrava essere scomparsa. Intanto Elena e Valerio si sono riavvicinarsi. La serie tv ha emozionato una media di 3.069.000 spettatori pari al 13.6% di share.

Beautiful Creatures – La sedicesima luna , ITALIA 1

Una giovane maga in un piccolo paese conservatore e bigotto d’America ha creato parecchio scompiglio. La donna ha creato il caos anche nel cuore di un ragazzo che era disposto a tutto per lei. Il loro sentimento ha dovuto attraversare prove durissime, provocate dalla natura di lei, ma anche dall’incantesimo che lui, umano, le ha fatto: l’amore. Il film ha raggiunto una media di 1.147.000 spettatori. Share del 5.3%.

Propaganda Live, LA7

La trasmissione ha incollato alla tv una media di 884.000 spettatori con uno share del 4.9% di share.

MasterChef 8, TV8

Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo hanno giudicato le performance culinarie dei talenti di MasterChef 8, assaggiando piatto dopo piatto. Lo show ha conquistato una media di 568.000 spettatori pari al 2.8% di share.

Fratelli di Crozza, NOVE

Maurizio Crozza ha divertito, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 776.000 spettatori con il 4.8% di audience.