Ieri sera in tv c’era veramente l’imbarazzo della scelta. Serie Tv su Rai 1 con La strada di casa 2, Sport con la Champions League con il match fra Juventus e Bayer Leverkusen su Canale 5 e attualità su Italia 1 con il ritorno della nuova stagione televisiva de’ Le Iene show, la prima senza Nadia Toffa. L’omaggio all’ex conduttrice è stato davvero toccante. Vediamo tutti i dati auditel di ieri sera, 1 ottobre 2019.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra La strada di casa 2 e Juventus vs Bayer | Auditel 1 ottobre 2019

La strada di casa 2 | RAI 1

Le ricerche per ritrovare Irene sono continuate. Lorenzo non si è dato pace e il commissario Leonardi gli ha mostrato un video sconvolgente e inequivocabile da cui si evinceva che Irene si era tolta la vita gettandosi nel Po. La serie tv ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Il ragazzo invisibile: seconda generazione | RAI 2

Difficile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di essere “speciali”. Michele Silenzi a sedici anni stava vivendo un’adolescenza tutt’altro che serena: la ragazza dei suoi sogni amava un altro e il rapporto con gli adulti era sempre più difficile. Michele si è trovato sempre più solo, infelice e anche un po’ arrabbiato col mondo. Tutto questo finché nella sua vita non ha fatto irruzione una misteriosa ragazza di nome Natasha e la sua madre naturale, Yelena. Il film ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

#Cartabianca | RAI 3

Il programma condotto da Bianca Berlinguer, legato alla politica, all’economia e all’attualità ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00%.Ospiti della puntata: Nicola Zingaretti, segretario del Pd; Pier Luigi Bersani, Articolo Uno-Leu; Manlio Di Stefano, M5s, sottosegretario agli Esteri; Matteo Richetti, senatore del Gruppo Misto ed esponente di Siamo Europei; Marco Furfaro, Pd; Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato; i giornalisti Massimo Giannini, Direttore di Radio Capital; Maurizio Belpietro, Direttore de La Verità; Andrea Scanzi, de il Fatto Quotidiano.

Una vita | RETE 4

Ursula, uscita come trasformata dall’ospedale psichiatrico, si è recata da Samuel in cerca di Blanca e Moises, ma è stata cacciata in malo modo. Questa la trama della nuova puntata della soap spagnola che ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Juventus – Bayer Leverkusen | CANALE 5

In diretta dall’Allianz Stadium di Torino è andata in scena la super sfida tra i bianconeri di Maurizio Sarri e i tedeschi di Peter Bosz. Il match, che è terminato con la vittoria della Juventus per 3-0 (Higuain, Bernardeschi e CR7) ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Le Iene | ITALIA 1

La prima puntata delle Iene, con in studio 100 delle persone che hanno lavorato nella trasmissione per un tributo commovente a Nadia Toffa, ha emozionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

diMartedì | LA7

La trasmissione condotta da Giovanni Floris si è occupata di politica, soffermandosi a dibattere sul cuneo fiscale, e ha interessato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.