20 anni che siamo italiani vs Il processo: terza accesissima sfida fra Vanessa Incontrada, Gigi D’Alessio e Vittoria Puccini. Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 13 dicembre 2019? Ecco i dati Auditel della prima serata. Analizziamo insieme i risultati ottenuti dalle due ammiraglie avversarie, ma anche quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. Vi erano, infatti, tantissimi programmi in onda come: Petrolio su Rai 2, Quarto Grado su Rete 4 o Propaganda Live su La7.

20 anni che siamo italiani su Rai 1 finisce la sua programmazione (di tre serate) al 21.2 di share. Il processo, giunto anch’esso all’ultima puntata, totalizza 8.8 di audience.

20 anni che siamo italiani, RAI 1

Terza puntata dello show di Rai 1 con protagonisti Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Lo show ha intrattenuto una media di 4,2 milioni di spettatori e il 21,2% di share. Ospiti in serata: Il Volo, Pippo Baudo, Nek, Alessandro Siani, Niccolò Agliardi, Flavio Insinna, Anna Tatangelo, Giuseppe Zeno, Nino D’Angelo e Gigi Marzullo.

Petrolio – DnA Revolution, RAI 2

Secondo appuntamento con“Petrolio”, il programma di Duilio Giammaria approdato in prima serata su Rai 2. CRISPR, come abbiamo imparato in serata, è la parola che definisce la capacità di manipolazione del DNA. Le sorprendenti possibilità di ingegneria sul DNA aprono oggi la porta modifiche sull’intera biosfera: dalle piante che resistono alla siccità, alla clonazione di animali, sino alle terapie offerte da una medicina di super precisione sempre più personalizzata sul codice genetico di ogni singolo paziente. La trasmissione ha interessato una media di 520.000 spettatori pari al 2.8% di share.

Nemiche per la pelle, RAI 3

Fabiola e Lucia si sono sempre odiate. La prima, ex-moglie di Paolo, la seconda, moglie attuale, sono state costrette ad avvicinarsi quando l’uomo improvvisamente è morto lasciando in eredità ad entrambe il suo unico figlio. Inizialmente poco propense al nuovo ruolo di madri, hanno finito però presto per affezionarsi al piccolo, tanto da dovere tentare di mettere da parte le proprie divergenze personali. Il film con Margherita Buy e Claudia Gerini ha emozionato una media di 1.057.000 spettatori con il 4.6% di share.

Quarto Grado, RETE 4

Giuanluigi Nuzzi si è occupato del caso della morte di Luca Sacchi. Il giornalista si è addentrato nei meandri della giurisprudenza per cercare di capire meglio cosa accadrà a tutti i protagonisti della vicenda. Al centro della puntata anche la morte di Stefania Crotti, la 42enne di Gorlago uccisa lo scorso 18 gennaio da Chiara Alessandri, ex amante del marito della vittima. La trasmissione ha così informato una media di 1.458.000 spettatori con l’8.4%.

Il Processo, CANALE 5

Il confine tra la vita privata di Elena ed il processo si e’ assottigliato pericolosamente, costringendo la PM ad un duro giudizio sul suo operato: e se Linda fosse davvero innocente? La terza puntata della serie tv “Il Processo” ha entusiasmato una media di 1.510.000 spettatori con uno share dell’8.8%.

Lo show comico ha divertito, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.418.000 spettatori con 6.8 punti percentuali di share.

Propaganda Live, LA7

La trasmissione ha appassionato una media di 890.000 spettatori con uno share del 5.4%. Ospiti di Diego Bianchi, in arte Zoro, Mattia Santori, Nicola Piovani, Lello Arena e Gipi.

MasterChef Italia 8, Tv8

Gli 11 chef hanno trovato sotto la cloche 10 ingredienti che non avevano niente in comune tra loro. Nell’Invention Test, hanno poi dovuto dimostrare di essere all’altezza della cucina di uno chef stellato. La puntata ha tenuto con il fiato sospeso una media di 497.000 spettatori pari al 2.6% di share.

I migliori Fratelli di Crozza, Nove

Il meglio del meglio dello show del comico genovese ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 693.000 spettatori con il 3%.