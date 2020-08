Sei mai stata sulla luna? vs Zelig: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 6 agosto 2020? Cerchiamo di analizzare insieme le preferenze dei telespettatori in merito ai programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Ecco dunque tutti i dati Auditel. Tanti erano le trasmissioni in onda fra film, serie tv e programmi in replica.

Ascolti tv ieri, dati e analisi Auditel 6 agosto 2020

Sei mai stata sulla luna?, su Rai 1: il film romantico con Raoul Bova ha emozionato una media di 2.575.000 spettatori pari al 15.3% di share.

Due donne e un segreto, su Rai 2: il giallo ha tenuto con il fiato sospeso una media di 912.000 spettatori pari al 5.1% di share.

In arte Mina, su Rai 3: il documentario sulla mitica artista ha entusiasmato una media di 1.131.000 spettatori pari ad uno share del 6.4%.

Mamma mia !, su Rete 4: il film cult ha appassionato una media di 700.000 spettatori con il 4.3% di share.

Zelig, su Canale 5: la trasmissione ha fatto ridere una media di 1.770.000 spettatori pari al 10.7% di share.

300, su Italia 1: la pellicola ha portato a casa una media di 648.000 spettatori con il 4.1 di share.

In Onda, su La7: la trasmissione ha interessato una media di 603.000 spettatori con uno share del 3.5%.

Nel cuore della tempesta, Tv8: la pellicola ha raggiunto una media di 543.000 spettatori con il 3.1% di share.

Ronin, su Nove: la pellicola ha raccolto una media di 495.000 spettatori con il 3 di share.

Ascolti tv del pomeriggio – Auditel del 6 agosto 2020

Passiamo dunque alle sfide pomeridiane fra le due ammiraglie avversarie. Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Io e Te – 0.000.000 spettatori (00.00%).

Paradiso Signore (R) – 0.000.000 spettatori (00.00%).

Vita in Diretta Estate – 0.000.000 spettatori con il 00.00%.

Su Canale 5:

Una Vita – 0.000.000 spettatori (00.00%).

DayDreamer – 0.000.000 spettatori con il 00.00%.

Il Segreto – 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.