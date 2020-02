Quinta ed ultima serata di Sanremo 2020. Amadeus ha condotto un Festival da record e ci si aspetta questa mattina dati impressionanti. Cosa dicono quindi gli ascolti tv di ieri sera, 8 febbraio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. La curiosità è davvero tanta. Scopriamo dunque insieme le preferenze dei telespettatori. Non dobbiamo dimenticarsi di analizzare, però, anche gli altri maggiori canali del digitale terrestre per scoprire cosa hanno guardato coloro i quali non si sono sintonizzati su Rai 1.

Ascolti tv ieri sera, quinta serata Sanremo 2020. Dati Auditel 8 febbraio 2020

Chiusura con il botto per Amadeus. E’ il festival più seguito degli ultimi tempi, soprattutto in termini di share. Imprevedibile come non mai, ricco di polemiche, ma soprattutto molto apprezzato dal grande pubblico. Sarà dura fare meglio a Sanremo 2021.

Ascolti Sanremo 2020, Rai 1

La Finale ha visto la presenza della banda dei carabinieri, di Cristiana Capotondi, di Fiorello, Tiziano Ferro, ma anche e soprattutto di Mara Venier e Biagio Antonacci. Al fianco di Amadeus sono tornate: Sabrina Salerno, Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello. Tante le sorprese. Tanti gli ospiti che sono giunti sul palco oltre a Ivan Cottini e al cast del film Popcorn. La lunga gara dei Big verso la vittoria ha tenuto con il fiato sospeso una media di 11.400.000 spettatori con il 60,60% di share. Questo nonostante Sky avesse spoilerato un’ora prima la vittoria di Diodato.

Ecco nel dettaglio gli ascolti della quinta ed ultima serata di Sanremo 2020: Sanremo Start ha raggiunto una media di 12.452.000 spettatori (48.2% di share), la prima parte parte 13.638.000 spettatori (56.8% di share), la seconda parte, invece: 8.988.000 per il 68.7%.

Il confronto della Finale serata con gli ultimi 5 Festival:

2015: 54,21% (Conti)

2016: 52,52% (Conti)

2017: 58,40% (Conti)

2018: 58,30% (Baglioni)

2019: 56,50% (Baglioni)

2020: 60,60% (Amadeus)

NCIS Los Angeles, Rai 2

McGee e Bishop sono partiti per l’Afghanistan per indagare sulla morte di una serie di soldati caduti in guerra. L’NCIS ha sospettato che queste morti fossero collegate a un corpo ritrovato nel Potomac. Nel frattempo, Kasie ha accompagnato Torres sul campo in cerca di prove. La serie tv americana ha appassionato una media di 961.000 spettatori pari al 3.7% di share.

Braveheart – Cuore impavido, Rai 3

Nell’anno 1280 la Scozia è rimasta senza eredi al trono e il re d’Inghilterra, Edoardo I, ha messo in atto un piano per estendere i propri domini. Ha fatto uccidere molti nobili scozzesi pretendenti al trono e scatenato gli eserciti contro le popolazioni rurali. Rimasto orfano per queste rappresaglie, il giovane William Wallace è stato messo sotto la tutela dello zio Argyle. Molti anni dopo, William ha fatto ritorno al proprio villaggio, ritrovando gli amici d’infanzia e la bella Murron. Le intenzioni di vivere in pace nella dimora di famiglia sono però venute meno quando, dopo aver sposato Murron in segreto, questa è stata uccisa da un gruppo di soldati della corona per punire la sua reazione ad un tentativo di farle violenza. Il film cult ha raggiunto una media di 620.000 spettatori. Share pari al 2.5%.

Scent of a Woman – Profumo di donna, Rete 4

Frank Slade, colonello in pensione, diventato cieco a causa di un incidente, si è recato a New York per la festa del ringraziamento, deciso a trascorrere un week-end indimenticabile senza farsi mancare assolutamente nulla. In questa avventura lo ha accompagnato Charlie, uno studente con il quale il rapporto è stato difficile, divertente ed allo stesso tempo tragico, perchè il colonello ha deciso che quello sarebbe stato il suo ultimo week-end. Il film ha ottenuto una media di 385.000 spettatori. Share dell’1.7%.

Un’estate Ai Caraibi, Canale 5

La pellicola del 2009 di genere commedia, diretta da Carlo Vanzina, con: Enrico Brignano, Carlo Buccirosso e Biagio Izzo ha fatto ridere una media di 1.520.000 spettatori pari al 6.2% di share.

Ruby Red, Italia 1

Il film del 2013 di genere drammatico, diretto da Felix Fuchssteiner, con: Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Laura Berlin, Uwe Kockisch, Josefine Preuß e Florian Bartholomäi ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 345.000 spettatori. Share pari a 1.5 punti percentuali di share.

Dove osano le aquile, La7

Per liberare un importante ufficiale americano, prigioniero dei nazisti e segregato in un castello in cima alle Alpi, l’ esercito inglese ha mandato in missione un gruppo di eroici paracadutisti. Il film ha entusiasmato una media di 349.000 spettatori pari all’1.5% di share.