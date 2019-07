Pretty Woman vs la seconda puntata di Temptation Island 2019. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 1 luglio 2019? Ecco i dati Auditel della prima serata televisiva in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Filippo Bisciglia su Canale 5 è riuscito a incuriosire una fetta sempre crescente di spettatori? Le storie d’amore di giovani ed avvenenti coppie hanno conquistato il pubblico o l’hanno annoiato? Quanti, invece, hanno scelto tutti gli altri programmi proposti?

La seconda puntata di Temptation Island 2019 vince la prima serata con il 22.4% di share. Il film cult di Rai 1 si ferma al 17.4% di share. Paolo Del Debbio su Rete 4 ha battuto Salvo Sottile su Rai 3.

Pretty Woman | Rai 1

Edward Lewis, affarista senza scrupoli specializzato nell’acquistare grosse società in dissesto che poi rivende dopo averle smembrate, in trasferta a Hollywood per chiudere un affare, ha incontrato la bellissima Vivian, prostituta bella quanto simpatica. L’uomo ha ingaggiato la donna come sua compagnia per una settimana senza sapere che Vivian gli avrebbe poi stravolto la vita. Il film cult con Julia Roberts e Richard Gere ha portato a casa una media di 3.302.000 spettatori pari al 17.4% di share.

Hawai Five – 0 – Gestire lo stress | Rai 2

Il telefilm americano ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 928.000 spettatori pari a 5 punti percentuali di share.

Prima dell’alba – la Rampa | Rai 3

Salvo Sottile, nella nuova edizione speciale, in prima serata, del programma “Prima dell’alba – La Rampa”, ha raccontato l’universo notturno in tutte le sue declinazioni, dai grandi casi di cronaca al mondo del lavoro, dal crimine alla trasgressione. La puntata si è aperta con un approfondimento sul revenge porn, termine inglese che indica la diffusione e lo scambio di immagini intime e private senza il consenso della persona coinvolta, per lo più da parte di ex fidanzati o partner sessuali interessati a vendicarsi o semplicemente a vantarsi. Ospite speciale: Selvaggia Lucarelli. La trasmissione ha informato una media di 715.000 spettatori pari al 3.60% di share.

Quarta Repubblica | Rete 4

Nicola Porro ha intervistato il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini sui temi di politica e attualità. Al centro della puntata gli ultimi sviluppi sul caso della nave Sea Watch 3 e l’arresto del capitano Carola Rackete, che ora rischia una pena dai tre ai dieci anni, il braccio di ferro tra l’Italia e l’Europa sia sull’immigrazione che sui conti pubblici e un focus sulla flat tax. Nel corso della trasmissione è andata in onda anche un’intervista esclusiva all’ex presidente del Consiglio Romano Prodi sulla situazione del nostro Paese e le dichiarazioni inedite di Alessandro Di Battista sugli equilibri interni al Movimento 5 stelle. La trasmissione ha interessato una media di 1.070.000 spettatori per il 6.70% di share.

Temptation Island 2019 | Canale 5

Filippo Bisciglia ha condotto la seconda puntata di Temptation Island 2019. Le 6 coppie – Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina, con fidanzati e fidanzate separati e pronti a vivere in villaggi divisi, hanno vissuti alti e bassi. La prima coppia a dividersi è stata quella composta da Arcangelo e Nunzia. Dopo il falò di confronto, infatti, le cose sono precipitate. Lo show ha appassionato una media di 3.718.000 spettatori per 22.4 punti percentuali di share.

Death Race | Italia 1

Nel regime penitenziario del futuro, molto diverso da quello attuale, i detenuti sono costretti a partecipare a delle folli corse automobilistiche, dove perdere può costare molto caro, perchè in gioco c’é la propria vita. Il film ha entusiasmato una media di 1.059.000 spettatori pari al 5.40% di share.

Il socio | La7

Tratto dal romanzo di John Grisham ‘The firm” la pellicola ha raccontato la storia di un ambizioso neo laureato in Legge con il massimo dei voti che ha visto aprirsi davanti a sè un luminoso futuro ma ben presto si è dovuto ricredere. La pellicola ha raggiunto una media di 433.000 spettatori per il 2.70% di share.

A 007, dalla Russia con amore | Tv8

Il film diretto da Terence Young, con: Sean Connery, Daniela Bianchi, Lotte Lenya, Robert Shaw, Bernard Lee e Eunice Gayson ha raccolto 271.000 spettatori per l’1.40% di share.