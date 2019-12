Parigi può attendere o Inter vs Barcellona: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 10 dicembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Analizziamo insieme le preferenze dei telespettatori visto che vi erano tanti programmi in onda. Su Rai 3 vi era Cartabianca mentre, sul diretto competitor, ovvero Rete 4, Fuori dal coro. Immancabile poi la presenza di diMartedì su La7 e de Le Iene su Italia 1.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Parigi può attendere e Inter vs Barcellona. Auditel 10 dicembre 2019

Soliti ottimi ascolti (11.4%) per le Iene show (anche con la Champions League contro). Boom della partita Inter vs Barcellona che totalizza il 22,3% di share.

Parigi può attendere, RAI 1

Anne, sposata da molti anni con un produttore hollywoodiano sempre impegnato nel suo lavoro, ha deciso di accettare un passaggio in macchina dal socio del marito che da Cannes l’avrebbe portata a Parigi. Grazie all’indole di Jacques durante il viaggio Anne ha però scoperto se stessa e una nuova gioia di vivere. Il film ha emozionato una media di 3.071.000 spettatori pari al 12.76% di share.

Le spie della porta accanto, RAI 2

Jeff e Karen, una tranquilla coppia, ha visto che la propria vita veniva stravolta quando ha scoperto che i vicini erano delle spie. Jeff e Karen sono così rimasti coinvolti in una delle loro segretissime operazioni. Nel corso della missione, più volte messa a rischio dalla loro inesperienza, i due hanno rispolverato però delle doti assolutamente inaspettate, riuscendo a salvare una situazione apparentemente disperata e stabilendo un inatteso rapporto umano con i loro “turbolenti” nuovi amici. Il film ha conquistato una media di 924.000 spettatori pari al 3.7% di share.

#Cartabianca, RAI 3

Bianca Berlinguer si è occupata di politica, economia e attualità. La trasmissione ha interessato una media di 1.054.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Ospiti in studio: Matteo Salvini, segretario della Lega; Roberto Speranza, Articolo uno, ministro per la Salute; Luigi Marattin, capogruppo di Italia viva alla Camera; Bruno Vespa, conduttore di Porta a Porta su Rai1; Sigfrido Ranucci, conduttore di Report su Rai3; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Maria Teresa Meli, Corriere della Sera; Andrea Scanzi, Il Fatto quotidiano; Alan Friedman.

Fuori dal coro, RETE 4

Mario Giordano si è occupato di politica, attualità, economia e società con dibattiti ed inchieste. La trasmissione ha informato una media di 879.000 spettatori con il 5% di share.

Inter – Barcellona, CANALE 5

La squadra di Conte ha sfidato il Barcellona di Messi nella partita decisiva per il passaggio del turno. Il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 5.860.000 spettatori con uno share del 22.7%.

Le Iene show, ITALIA 1

La nuova puntata de Le Iene ha entusiasmato una media di 1.915.000 spettatori pari al 11.4% di share. Tante le inchieste in onda. In primis il servizio di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti sulla vicenda del Premier Giuseppe Conte e il concorso con il quale nel 2002 è diventato professore ordinario di diritto privato all’Università di Caserta “Luigi Vanvitelli”. Spazio poi Gaston Zama che è tornato a occuparsi del caso di Chico Forti, l’imprenditore trentino condannato nel 2002 negli Stati Uniti all’ergastolo per omicidio. Giulio Golia infine si è occupato dell’omicidio di Marco Vannini in quanto sono spuntate quelle che sembrerebbero nuove intercettazioni di Antonio Ciontoli.

diMartedì, LA7

La trasmissione condotta da Giovanni Floris ha raggiunto una media di 1.096.000 spettatori con uno share del 5%.

Il Natale di Joy, TV8

La pellicola diretta da M. Mitchell, con D.Panabaker e M.Long ha raggiunto una media di 378.000 spettatori pari al 1.5% di share.

Babbo Natale non viene da Nord, Nove

Marcello, un prestigiatore bravo con le carte ma superficiale e bugiardo con la figlia India, si è ritrovato a dover passare un Natale proprio con quest’ultima pronta a risolvere il suo rapporto con gli uomini. Peccato però che Marcello parta per consegnare dei regali vestito da Babbo Natale, ma facendolo, cada e batta la testa perdendo la memoria. Mentre Marcello è accudito da tanti bambini, India, delusa e arrabbiata, lo cerca accompagnata da Gerardo, cialtrone e incapace manager di Marcello. Il film ha divertito una media di 346.000 spettatori. Share del 1.5%.