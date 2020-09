Nations League: Paesi Bassi – Italia vs Daydreamer – Le ali del sogno: chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 7 settembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri, un normale lunedì di settembre in cui, durante la giornata, molti programmi sono tornati a tener compagnia ai propri affezionati telespettatori. Dopo le vacanze estive, infatti, i palinsesti si stanno ripopolando con le trasmissioni più seguite e presto, anche le diverse prime serate, torneranno ad essere piene di show e fiction. Tanti erano comunque i programmi e i film in onda anche ieri sui maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme le preferenze dei telespettatori. Grande attesa c’è per gli ascolti della serie tv con Can Yaman che ha debuttato in prima serata dopo aver impazzato nei pomeriggi dell’ammiraglia Mediaset.

Ascolti tv, 7 luglio 2020: dati Auditel ieri

Nations League: Paesi Bassi – Italia, Rai 1: il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 6. 076.000 fra tifosi e semplici appassionati di calcio. Share pari al 25.98% di share.

Ritorno al Marigold Hotel, Rai 2: la pellicola ha entusiasmato una media di 1.009.000 spettatori. Share del 4.81%.

Presa diretta – Lavorare meno, lavorare tutti, su Rai 3: la trasmissione di Riccardo Iacona ha informato una media di 886.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.

Quarta Repubblica, su Rete 4: la trasmissione è tornata ad interessare i propri telespettatori con una media di 849.000 spettatori con il 5.1% di share.

Daydreamer – Le ali del sogno, su Canale 5: la serie tv, amatissima dal pubblico femminile, ha incollato davanti alla tv ed emozionato una media di 2.492.000 spettatori pari al 13.3% di share. Se vi siete persi la puntata, la trovate qui.

Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di ossa, su Italia 1: la serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 868.000 spettatori. Share del 5.3%.

Il giurato, su La7: la pellicola ha raccolto una media di 556.000 spettatori con uno share del 2.56%.

Gomorra la serie, su Tv8: la serie tv cult ha raggiunto una media di 703.000 spettatori con il 2.97%.

Un amore a 5 stelle, su Nove: la pellicola ha appassionato una media di 784.000 spettatori. Share pari a 3.72 punti percentuali.