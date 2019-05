Siamo di nuovo qui a confrontare gli ascolti tv di ieri, 20 maggio 2019. Montalbano vs Made in Sud vs Il Grande Fratello 16. Chi ha vinto nella prima serata televisiva di un normale lunedì di fine maggio? Ecco tutti i dati Auditel di ieri sera.

Ascolti tv ieri, 20 maggio 2019

Montalbano su Rai 1 totalizza il 24.3% di share, Il Grande Fratello supera il tetto del 20% arrivando al 20.8% di share. E’ record per il reality show di Barbara D’urso. Rispetto a settimana scorsa i telespettatori sono aumentati di quasi 8 punti.

Montalbano | RAI 1

Montalbano ha dovuto indagare sulla brutale morte di Angelo Pardo. Molti interrogativi hanno tolto il sonno all’amatissimo commissario che, per arrivare alla soluzione, ha dovuto scavare a fondo nella vita della vittima e capire se potesse o meno trattarsi di un delitto passionale. La fiction, seppur in replica, ha tenuto incollati davanti alla tv una media di 5milioni 500mila spettatori con il 24,3% di share.

Made in Sud | RAI 2

Lo show ha fatto ridere, secondo i dati Auditel di ieri, una media di 1.260.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Report | RAI 3

In trasmissione, grazie a diversi servizi si è parlato della quarta rivoluzione tecnologica, quella digitale. La tecnologia, infatti, sta ridisegnando tutto: dai centri di produzione, all’organizzazione sociale e del lavoro, ma a creare valore è sempre il capitale umano. Sigfrido Ranucci ha informato una media di 1.403.000 spettatori pari al 5.8%.

Quarta Repubblica | RETE 4

Nicola Porro ha affrontato diversi temi legati all’ attualità politica ed economica. Tanti gli ospiti in studio. Al centro della puntata vi sono state le interviste: al vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini e al Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi sui principali temi di attualità politica e sulle Elezioni europee del prossimo 26 maggio.

SI è poi parlato dell’insegnante di Palermo che è stata sospesa dopo che i suoi alunni, durante un lavoro in classe, avevano autonomamente accostato la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al Decreto sicurezza. La trasmissione ha interessato una media di 907.000 spettatori con il 4.9% di share.

Grande Fratello 2019 | CANALE 5

Francesca De Andrè è stata messa di fronte ad una brutta verità. La ragazza ha dapprima appreso che il fidanzato l’aveva tradita e poi lasciata. La De Andrè, in lacrime, ha mostrato così tutte le sue fragilità. Nella casa più spiata d’Italia è entrata la sorella che, invano, ha provato a confortarla. Successivamente si è parlato di Valentina Vignali e della possibile ‘cotta’ per Daniele.

La sportiva ha però smentito tutto. Ad uscire, per colpa della nomination è stato Gaetano. Barbara d’Urso, infine, ha parlato di Eliana Michelazzo e della volontà del suo staff di non prendere in considerazione la richiesta di essere rinchiusa nella casa. La d’Urso ha poi rilasciato una dichiarazione choc. Il padre di tutti i reality, stando agli ascolti televisivi di ieri sera, ha intrattenuto una media di 3,4 milioni di spettatori pari a 20.75% punti percentuali di share.

A Star Wars Story | ITALIA 1

La pellicola diretta da Gareth Edwards, con: Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen e Alan Tudyk ha appassionato una media di 1.069.000 spettatori per il 5% di share.

I Quattro Figli Di Katie Elder | La7

Quattro ragazzi si sono riuniti per il funerale della madre, morta in maniera misteriosa dopo aver venduto un terreno in maniera poco chiara. Per comprendere cosa fosse successo, però, i giovani hanno deciso di indagare sull’accaduto. Il film ha raggiunto una media di 411.000 spettatori con uno share dell’1.8%.

Karate Kid | Tv8

Danny, trasferito a Los Angeles, dopo aver iniziato a corteggiare l’ex ragazza di un pericoloso capo banda giovanile, non ha avuto vita facile. Il ragazzo, disperato, si è dovuto salvare dagli agguati della banda del rivale e per sua fortuna, un simpatico vicino di casa, Miyagi, un maestro orientale, gli ha insegnato i segreti delle arti marziali. Il film cult ha ottenuto 434.000 spettatori con l’1.9% di share.

Little Big Italy | NOVE

Francesco Panella è volato a Miami alla scoperta dei migliori ristoranti del posto. Il programma ha raccolto una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.