Mia e il leone bianco contro Svegliati amore mio: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 24 marzo 2021? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata. Analizziamo quelli in merito ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire le preferenze del pubblico.

Vittoria per Sabrina Ferilli e Canale 5 con 3.8 milioni di telespettatori e il 16% di share. Buona chiusura per TV8 con la finale di Italia’s Got Talent.

Rai 1: la pellicola intitolata Mia e il leone bianco ha incollato davanti alla tv una media di 3.630.000 spettatori pari al 14.5% di share.

Su Rai 2: la seconda puntata di Rocco Schiavone 4, la nuova stagione della serie con protagonista Marco Giallini, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.570.000 spettatori pari al 10.3% di share.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di Federica Sciarelli ha interessato una media di 2.291.000 spettatori pari a 10 punti percentuali di share. Tra i casi: novità sul caso Benno.

Su Rete 4: Stasera Italia Speciale, il talk show condotto da Barbara Palombelli che si occupa di politica, ha informato una media di 671.000 spettatori. Share del 2.9%.

Canale 5: la fiction Svegliati amore mio, con Sabrina Ferilli e Francesco Arca, ha debuttato con una media di 3.814.000 spettatori. Share del 16.1%.

Italia 1: il film Barry Seal – Una storia americana con Tom Cruise ha appassionato una media di 1.328.000 spettatori pari al 5.4% di share.

La7: Atlantide, le storie di Uomini e di Mondi raccontate da Andrea Purgatori, ha portato a casa una media di 654.000 spettatori pari a 2.8 punti percentuali di share.

Tv8: la Finale di Italia’s Got Talent ha incollato davanti alla tv una media di 1.405.000 spettatori. Share del 6.4%.

Nove: Accordi e disaccordi, il programma condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, ha ottenuto una media di 448.000 spettatori per l’1.7% di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio

Rai 1

Oggi è un altro giorno: 1.847.000 spettatori per il 13.3% di share

Il Paradiso delle signore: 2.034.000 spettatori. Share del 17.40%.

La Vita in diretta: 2.094.000 spettatori per il 16.14% di share.

Canale 5

Beautiful: 2.854.000 spettatori per il 17.24%

Una Vita: 2.727.000 spettatori per il 18.7%.

Uomini e Donne: 3.263.000 spettatori per il 24.96% di share e 2.652.000 spettatori per il 22.24% di share nella seconda parte.

Daydreamer- Le ali del sogno: 2.213.000 spettatori per il 19.96% di share.

Pomeriggio 5: 1.929.000 spettatori per il 16.72% di share nella prima parte e 2.162.000 spettatori per il 15.51% di share nella seconda.