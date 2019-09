Don Matteo 11 o il Maurizio Costanzo Show – Allegria, ovvero la puntata speciale del programma dedicata a Mike Buongiorno: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 5 settembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Cosa hanno preferito i telespettatori? Scopriamolo insieme analizzando i risultati ottenuti dai maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri: Don Matteo vs Maurizio Costanzo Show – Auditel 5 settembre 2019

Vince la prima serata di Giovedì 5 settembre 2019 la Serie TV “Don Matteo” con il 15.6% di audience, lo Show “Maurizio Costanzo Show – Allegria” dedicato a Mike Bongiorno raggiunge il 14.8% di share.

Don Matteo | Rai 1

Le condizioni di salute di Cosimo sono improvvisamente peggiorate, il Maresciallo Cecchini, disperato, ha cercato di far di tutto per accontentare l’amico ed esaudire il suo desiderio, quello di poter festeggiare il Natale con suo padre. Nel frattempo Giovanni si è preparato a fare il grande passo e a chiedere ad Anna di sposarlo. La replica dell’amatissima fiction ha ottenuto una media di 2.848.000 spettatori pari al 15.6% di share.

Captain America – Il Primo Vendicatore | RAI 2

Il giovane Steve Rogers avrebbe fatto di tutto per arruolarsi. Scioccato da ciò che i nazisti stavano facendo in Europa, infatti, non sopportava di starsene con le mani in mano. La sua costituzione fragile, l’asma, l’altezza tutt’altro che idonea, però, hanno fatto sì che venisse rispedito al mittente ad ogni tentativo. Finché un giorno, un uomo di stato, il dottor Abraham Erskine, si è interessato a lui e gli ha proposto di sottoporsi alla sperimentazione di un siero che ne lo ha reso il primo super soldato dell’esercito a stelle e strisce. Il film ha appassionato una media di 1.100.000 spettatori pari al 5.7% di share.

Beata Ignoranza | RAI 3

La commedia diretta da Massimiliano Bruno, con: Marco Giallini, Alessandro Gassman, Teresa Romagnoli, Valeria Bilello, Giuseppe Ragone e Carolina Crescentini ha conquistato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.451.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%.

The Water Diviner | Rete 4

La prima guerra mondiale era finita, ma per Joshua Connor la strada era ancora tutta in salita. Una delle più sanguinose battaglie della prima guerra mondiale gli aveva portato via i suoi tre figli, ma l’uomo non poteva ancora piangerli perché nessuno aveva avuto degna sepoltura. Trovarli era rimasto essere l’unico suo scopo nella vita anche per tener fede alla promessa fatta alla moglie. Il film ha emozionato una media di 867.000 spettatori con il 4.7% di share.

Maurizio Costanzo Show – Allegria | Canale 5

Maurizio Costanzo e Gerry Scotti hanno presentato insieme una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show dedicata a Mike Bongiorno. In studio sono intervenuti numerosi ospiti. Lo spettacolo ha conquistato una media di 2.242.000 spettatori pari al 14.8% di share.

Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 | Italia 1

Katniss Everdeen ha capito che la posta in gioco non riguarda soltanto la sopravvivenza, ma anche il futuro. Con l’intera Panem in guerra totale, Katniss ha così affrontato il Presidente Snow in uno scontro finale. Il film ha entusiasmato una media di 1.063.000 spettatori pari a 5.8 punti percentuali di share.

Instinct – istinto primordiale | LA7

Cannibal Hopkins, rinchiuso in un manicomio criminale nei panni di un naturalista, è stato vittima di allucinazioni legate al suo passato di studioso dei gorilla in Africa. Il film ha portato a casa una media di 431.000 spettatori con uno share del 2.5%.

Hitch – Lui Sì Che Capisce Le Donne | TV8

Alex Hitchens, in arte Hitch, consulente newyorkese che dietro lauto compenso aiuta uomini insicuri a rivelarsi alla donna amata in segreto, ha avuto qualche problema quando si è innamorato della bellissima Sara, una giornalista di una rivista scandalistica. Il film ha divertito una media di 476.000 spettatori. Share pari a 2.6 punti percentuali.

Ted Bundy – Nella mente di un serial killer | NOVE

Ted Bundy è stato accusato di aver ucciso più di 30 donne. La trasmissione ha ripercorso le zone d’ombra e le incongruenze di una delle menti criminali più cattive della storia. Il programma ha così interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 260.000 spettatori pari al 1.3% di share.