Quinta e penultima sfida fra L’Allieva 2 e Live Non è la d’Urso. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 17 maggio 2020? Come ogni domenica su Rai 1 e Canale 5 si sono dati battaglia le repliche della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale e lo show di Barbara d’Urso. Come sarà andata questa volta? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda. Tante le sfide da tener d’occhio. Da Rai 2 a La7 ovvero da Fazio a Giletti passando per Rai 3. Analizziamo insieme i dati raccolti prima di controllare, invece, come sia andata Mara Venier con ospite Pamela Prati.

Ascolti tv ieri sera: Auditel domenica 17 maggio 2020

L’allieva 2, su Rai 1: la replica della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ha conquistato una media di 3.984.000 spettatori pari al 16.3% di share.

Che tempo che fa su Rai 2: Fabio Fazio ha appassionato una media di 2.155.000 spettatori e il 8.3% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto, invece, una media di 1.437.000 con uno share del 7.6%.

Un giorno in pretura, su Rai 3: la trasmissione ha interessato una media di 1.165.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%.

Troy, su Rete 4: la pellicola con Brad Pitt ha raccolto una media di 1.107.000 spettatori con il 5.4% di share.

Live Non è la d’Urso su Canale 5: la trasmissione ha incollato alla tv una media di 2.252.000 spettatori pari al 12.6% di share.

2 single a nozze, su Italia 1: la pellicola ha entusiasmato una media di 1.206.000 spettatori con il 5% di share.

Non è L’Arena su La7: Giletti ha informato una media di 1.420.000 spettatori con il 7.1% di share.

I delitti del Barlume su Tv8: la serie ha raccolto una media di 704.000 spettatori con 2.8 punti percentuali di share.

Little Big Italy su Nove: il programma ha tenuto con il fiato sospeso una media di 475.000 spettatori con 1.8 punti percentuali di share.

Pomeriggio: Auditel 17 maggio 2020

Domenica In su Rai 1: Mara Venier ha appassionato 3.045.000 spettatori pari al 17.7% di share nella prima parte e il 17.9% con 2.511.000 spettatori nella seconda parte. L’ospitata di Pamela Prati non ha sortito il risultato sperato.

Da Noi – A Ruota Libera: Francesca Fialdini ha portato a casa una media di 1.904.000 spettatori per il 14.2% di share.