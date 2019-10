La strada di casa 2, Sole a catinelle o Le Iene: chi ha vinto la prima serata televisiva secondo gli ascolti tv di ieri, 8 ottobre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. La serata è stata davvero ricca di programmi tv e i telespettatori hanno avuto solo l’imbarazzo della scelta. Dai film, alle fiction, dai programmi di approfondimento o a quelli legati alla cronaca. Analizziamo insieme l’andamento della serata e le preferenze del pubblico.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra La strada di casa 2 e Sole a catinelle | Auditel 8 ottobre 2019

La strada di casa 2 | RAI 1

Mentre Lorenzo ha seguito le tracce di Davide, scomparso dopo essere stato avvistato in un autogrill, Fausto e Gloria hanno iniziato a provare una forte ansia per Milena, coinvolta in un incidente. In ospedale si è poi scoperto che la ragazza ha delle ferite sul collo che risalivano a prima dell’impatto. I sospetti sono pertanto caduti su Valerio. La serie tv ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Bangla | RAI 2

Phaim, un giovane musulmano di origine bengalese nato in Italia 22 anni fa, ha vissuto con la sua famiglia nel quartiere multietnico di Torpignattara a Roma lavorando come amministratore del museo e suona in una band. Ad un concerto, ha incontrato l’Asia, il suo esatto opposto: puro istinto e nessuna regola. L’attrazione tra di loro è stata immediata, e Phaim ha dovuto capire come conciliare il suo amore per la giovane donna con le regole più inviolabili dell’Islam. Il film ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

#Cartabianca | RAI 3

Il programma condotto da Bianca Berlinguer, legato alla politica, all’economia e all’attualità ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00%. Tanti gli ospiti in studio.

Una vita | RETE 4

Higinio e Maria, sollevati all’idea che Rosina non abbia parlato, hanno ricevuto la visita di un certo Melquiades. Telmo è andato da Espineira a chiedere notizie su Lucia e i marchesi. Questa la trama della nuova puntata della soap spagnola Una Vita che ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Sole a catinelle | CANALE 5

Checco Zalone non riesce più a vendere aspira-polveri proprio mentre anche la moglie perde il lavoro. Tornato povero, però, Zalone ha comunque promesso al figlio una vacanza da sogno nell’ultima pagella ci fossero stati tutti 10. L’uomo mai avrebbe pensato che sarebbe potuto succedere ed invece, a fine anno, il figlio gli ha presentato la pagella richiesta e Zalone ha dovuto mantenere la sua promessa. Il film ha divertito una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Le Iene | ITALIA 1

La terza puntata delle Iene ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Gaetano Pecoraro ha continuato il suo viaggio nelle eccellenze ospedaliere italiane e si è recato al Bambin Gesù” di Roma. Nicolò De Devitiis ha intervistato invece il cantautore Tommaso Paradiso che, tramite il suo account Instagram, ha annunciato di voler proseguire da solista e lasciare la band “Thegiornalisti”; la Iena incontra anche il chitarrista Marco Rissa che avrebbe preferito un confronto più diretto con l’ex frontman del gruppo.

diMartedì | LA7

La trasmissione condotta da Giovanni Floris ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

The Amazing Spider-Man | TV8

Peter Parker, un liceale emarginato che è stato abbandonato da piccolo dai genitori e affidato allo zio Ben e alla zia May, ha scoperto una misteriosa valigetta che apparteneva a suo padre e ha così iniziato a studiare la scomparsa dei genitori. Il film ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Il Supplente | NOVE

Massimo Giletti è giunto a sorpresa al liceo classico Plauto di Roma e ha fatto lezione al posto del prof. di filosofia. Il tema è stato quello della verità perché scoprirla bisogna documentarsi. La puntata ha ottenuto una media di 0.000.000 pari al 00.00% di share.