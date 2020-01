La guerra è finita vs Grande Fratello Vip: nuovo atto di una sfida molto sentita e accesa fra le due ammiraglie avversarie. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 27 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano comunque i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo pertanto insieme tutti i dati e le preferenze del pubblico.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra: La guerra è finita e Grande Fratello Vip. Auditel 27 gennaio 2020

Cresce il Grande Fratello Vip che sfiora il 20% di share. La Guerra è finita su Rai 1 totalizza il 17.8% di share.

La guerra è finita, Rai 1

Davide ha cercato di capire se Mattia facesse parte di un gruppo che si era macchiato di svariati crimini contro la popolazione civile. Nel frattempo Miriam e Mattia sono stati sempre più vicini, come il giovane avvocato e Giulia, che Stefano ha invitato ad andate con lui a un grande ballo in città per parlare direttamente con la marchesa Tetenzi, presentandola come sua fidanzata. Giulia, consolando Davide ha avuto sempre meno speranze di ritrovare il figlio Daniele. La fiction ha emozionato una media di 4.150.000 spettatori pari al 17.8% di share.

911, Rai 2

Bobby e la sua squadra hanno prestato soccorso a un escursionista che era caduto dalla scogliera nella spiaggia di Palos Verdes dopo aver ricevuto una chiamata dì emergenza. L’uomo è riuscito a salvarsi anche se ha dichiarato di non aver fatto nessuna chiamata, tra l’altro proprio sulla spiaggia sono state trovate le ossa dl un uomo. Hen ha scoperto che suo padre, che l’ha abbandonata quando aveva nove anni, era in corna, e che spettava a lui decidere se staccare la spina o no. Carla e Eddie hanno deciso di iscrivere Christopher in un’ottima scuola, ma gli insegnanti ci avrebbero voluto conoscere pure la madre del bambino, ovvero Shannon. La serie tv ha appassionato una media di 1.203.000 spettatori pari al 5.1% di share.

Presa diretta – Vite a Domicilio, Rai 3

Riccardo Iacona e la squadra di PresaDiretta hanno affrontato temi molto importanti. La trasmissione ha informato una media di 1.157.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%.

Quarta Repubblica, Rete 4

Nicola Porro ha dato via al talk show su politica ed economia analizzando i risultati elettorali in Emilia Romagna e in Calabria. Nel corso della serata vi è stato l’intervento della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, del segretario della Lega Matteo Salvini e del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Durante il talk-show sono andate in onda interviste a vincitori e sconfitti,ma anche l’analisi sulle eventuali ripercussioni nel governo giallorosso tra collegamenti in diretta con gli inviati nelle due regioni e il commento – tra gli altri – di Maurizio Costanzo e di Massimo Cacciari, oltre ai dati e alle proiezioni elaborate dall’Istituto Tecnè, in esclusiva per la trasmissione. Il programma ha interessato una media di 1.316.000 spettatori con il 6.3% di share.

Grande Fratello Vip 2020, Canale 5

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 ha entusiasmato una media di 3.348.000 spettatori pari al 19.3% di share. Valeria Marini ha fatto nuovamente ingresso in casa per parlare con Antonella Elia e Antonio Zequila dopo le pesanti critiche ricevute. Licia, invece, ha avuto modo di confrontarsi con ormai l’ex fidanzata.

I Mercenari 3, Italia 1

La pellicola, secondo gli ascolti tv di ieri, ha raggiunto una media di 1.535.000 spettatori pari a 6.5 punti percentuali di share.

Propaganda Live – Speciale elezioni, La7

Il programma di Diego Bianchi “Zoro” ha commentato le elezioni in Emilia e in Calabria con: Arianna Ciccone – fondatrice del festival del giornalismo di Perugia e del blog Valigia Blu, l’attore Andrea Pennacchi, Gipi con i suoi comizi e Salvatore Marino con un nuovo monologo. Il reportage di Diego Bianchi è stato dedicato alla lunga notte elettorale appena conclusa. Durante il suo viaggio in Romagna, Diego è andato a Forlì per incontrare il partigiano Sergio Giammarchi, nato nel 1926, in pieno ventennio fascista. In occasione della Giornata della Memoria, Propaganda Live ha scelto di ricordare la sua storia di resistenza e arricchire il racconto post-elettorale con la sua preziosa testimonianza. La trasmissione ha portato a casa una media di 949.000 spettatori con uno share del 5.2%.