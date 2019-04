Cosa hanno visto i telespettatori secondo gli ascolti tv di ieri, 26 aprile 2019? In quanti si sono sintonizzati su Rai 1 per la nuova puntata de La Corrida di Carlo Conti? Il programma è riuscito ad ottenere un risultato migliore rispetto alle precedenti settimane vista l’assenza del diretto concorrente, ovvero di Ciao Darwin di Paolo Bonolis? In quanti hanno riso grazie alla divertente commedia in onda su Canale 5? Tanti erano però i programmi in onda in serata sugli altri maggiori canali del digitale terrestre. Vediamo quindi come si è suddiviso il pubblico. Ecco tutti i dati Auditel.

Ascolti tv ieri, 26 aprile 2019

Soliti ascolti per La corrida che non approfitta dell’assenza di Ciao Darwin per crescere in termini audience. Cresce Quarto grado, si salva il film in replica “Poveri ma ricchi” andato in onda su Canale5. Eccovi tutti i risultati di ieri sera.

Ascolti tv La Corrida – Rai 1

Carlo Conti ha condotto una nuova puntata de La Corrida. Il programma dell’ammiraglia Rai ha intrattenuto, esibizione dopo esibizione, una media di 4.146.000 spettatori pari al 20.1% di share.

Auditel The Avengers – Rai 2

La pellicola del 2012 di genere azione e fantascienza, diretta da Joss Whedon, con: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e Jeremy Renner, secondo gli ascolti tv di ieri, ha entusiasmato una media di 1.423.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Ascolti In guerra per amore – Rai 3

Arturo Giammarresi, palermitano emigrato in America, si è innamorato, corrisposto, di Flora, la nipote del proprietario del ristorante dove lavorava come cameriere ma lei era già stata promessa dallo zio a Carmelo, figlio del braccio destro di Lucky Luciano. Flora ha suggerito ad Arturo di chiedere la mano direttamente al padre, ingenuamente pensando di superare in questo modo la volontà dello zio. L’uomo ha accettato la proposta e dopo aver scattato una foto con Flora vicino al Ponte di Brooklyn è partito alla volta della Sicilia per andare a parlare con il padre dell’amata. Il film ha emozionato una media di 1.277.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%.

Ascolti Tv Quarto Grado – Rete 4

Dopo la pausa Pasquale Gianluigi Nuzzi è tornato su Rete 4 per occuparsi dei maggiori casi di cronaca nera. Il giornalista e conduttore ha parlato della morte di Marco Vannini, ma anche del giallo della morte del piccolo Gabriel. La notizia ha sconvolto, in questi giorni, l’opinione pubblica. La trasmissione ha così interessato una media di 1.323.000 spettatori con il 7.5% di share.

Ascolti tv Poveri ma ricchi – Canale 5

La famiglia Tucci, composta dai genitori Danilo e Loredana, dai figli Tamara e Kevi, dalla nonna Nicoletta e dallo zio Marcello è riuscita a sbarcare il lunario grazie alla vincita di Loredana alla lotteria. I 100 milioni di euro hanno portato i Tucci a godersi la vincita senza farne parola con nessuno. Sfortunatamente però il segreto è stato presto svelato e tutta la famiglia è stata costretta ad emigrare a Milano per iniziare una nuova vita.

Arrivati nella metropoli lombarda i Tucci hanno preso alloggio in un albergo a cinque stelle e successivamente si sono comperati un’abitazione di lusso. Una vicissitudine dopo l’altra, però, ha poi portato la famiglia, fra mille peripezie, a perdere gran parte della propria ricchezza in pochissimo tempo. Il film ha divertito una media di 2.361.000 spettatori pari all’11% di share.

Audience 13 hours – Italia 1

Dopo l’uccisione di un ambasciatore americano durante gli attacchi terroristici all’ufficio USA di Bengasi, un gruppo di sei soldati ha iniziato a combattere per riportare l’ordine nel caos. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.092.000 spettatori per il 5.6% di share.

Ascolti Propaganda Live – La7

La nuova puntata del programma di La7 ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 944.000 spettatori con uno share del 5.3%.

Auditel 4 Ristoranti 5 – TV8

Alessandro Borghese è approdato a Cremona per la sfida fra: Milena, Francesca, Sergio e Andrea. Pietanza dopo pietanza, voto dopo voto, si è arrivati a scegliere il miglior ristorante di cucina di campagna. La trasmissione ha appassionato una media di 503.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Fratelli di Crozza Live – Nove

Lo show di Maurizio Crozza ha intrattenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.139.000 spettatori con il 4.9%.