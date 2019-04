Terzo round fra La Corrida e Caio Darwin ovvero tra Carlo Conti e Paolo Bonolis. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 5 aprile 2019? Dopo due sconfitte il conduttore di Rai 1 è riuscito a riagguantare il collega e rivale? Ecco tutti gli attesissimi dati Auditel della prima serata. Tanti i programmi in onda. Oltre a Gomorra 4 su Sky, infatti, vi erano, come ogni venerdì, anche: Quarto Grado, Propaganda Live e Fratelli di Crozza. Su Rai 2, invece, è andato in onda, in occasione del decennale dal terremoto che ha sconvolto il cuore dell’Abruzzo, un programma con protagonista Lino Guanciale, amatissimo attore abruzzese, intitolato: L’Aquila 3:32.

Ascolti tv ieri, 5 aprile 2019

Clamoroso exploit di Ciao Darwin che nella fascia di seconda serata vola al 26.8%, la fascia di prima serata cresce a 5,1 milioni, netta vittoria rispetto al rivale la corrida di Conti su Rai 1.

RAI 1 – La Corrida

Nuova ed entusiasmante puntata dell’edizione targata Rai 1 del varietà dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”. Al fianco di Carlo Conti, oltre ad una assistente scelta dal pubblico, vi era la bellissima Ludovica Caramis nel ruolo di valletta. La trasmissione ha fatto ridere, esibizione dopo esibizione, una media di 3.981.000 spettatori pari al 18.4% di share.

RAI 2 – L’Aquila 3:32 – La generazione dimenticata

In occasione del decimo anniversario del terremoto de L’Aquila, in cui persero la vita 309 persone, il documentario “L’Aquila, 03:32 – La generazione dimenticata” con Lino Guanciale, prodotto da Stand By Me con Rai Cinema ha ripercorso gli avvenimenti di quella terribile notte del 2009 focalizzando l’attenzione su sei edifici, sei simboli di quel dramma. La trasmissione ha interessato una media di 1.056.000 spettatori pari al 4.2% di share.

RAI 3 – La famiglia Bélier

Siccome tutti i componenti della famiglia Belier erano sordomuti tranne Paula, la primogenita sedicenne è fin da subito diventata un’interprete indispensabile per i suoi genitori e il fratello minore. Un giorno, spinta dal suo insegnante di musica che ha scoperto il suo dono per il canto, la giovane ha però deciso di fare le selezioni per una nota scuola di canto parigina, una scelta di vita che ha significato un drastico cambiamento di vita. Il film ha appassionato una media di 999.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%.

RETE 4 – Quarto Grado

Gianluigi Nuzzi si è occupato dell’omicidio di Stefano Leo, il giovane ucciso lo scorso 23 febbraio ai Murazzi. “Volevo colpire un italiano, così avrebbe fatto scalpore (…) mi sembrava una persona felice e non potevo sopportarlo (…) volevo colpire un ragazzo come me, togliergli tutte le promesse che aveva”. Queste le scioccanti parole di Sahid Mechaouat dopo essersi costituito alla polizia cinque settimane dopo. La trasmissione, secondo gli ascolti tv di ieri, ha informato una media di 1.023.000 spettatori con il 5.4% di share.

CANALE 5 – Ciao Darwin 8

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno tenuto a bada centinaia di donne in lotta fra loro. Nella terza puntata dell’amatissimo show di Canale 5 si sono sfidate le giuliette capitanate da Giorgia Palmas contro le messaline capitanate da Taylor Mega. Il programma ha intrattenuto una media di 4.705.000 spettatori pari al 24.9% di share.

ITALIA 1 – Lucy

La pellicola diretta da Luc Besson, con: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik, Amr Waked, Julian Rhind-Tutt e Pilou Asbæk ha entusiasmato una media di 1.315.000 spettatori pari a 5.4 punti percentuali di share. Il film ha raccontato la storia della giovane studentessa Lucy che ha visto le sue capacità intellettuali crescere all’infinito. La giovane ha acquisito poi poteri illimitati che le hanno permesso di trasformarsi in una micidiale macchina da guerra contro ogni logica umana.

LA7 – Propaganda Live

La nuova puntata dell’amatissimo programma della Rete di Urbano Cairo ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 972.000 spettatori con uno share del 5.1%.

TV8 – Io & Marley

Il film del 2008 diretto da David Frankel, con: Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Kathleen Turner, Alan Arkin e Nathan Gamble ha emozionato una media di 218.000 spettatori con lo 0.9% di share.

NOVE – Fratelli Crozza (Live)

La satira di Maurizio Crozza ha intrattenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.263.000 spettatori con il 5.1% di share.