Il match di Coppa Italia Juventus – Spal o la nuova puntata di Made in Italy: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 27 gennaio 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Attenzione puntata sul debutto su Rai 2 de La Caserma e sulla nuova puntata su Rai 3 di Chi l’ha visto?. Tanti erano comunque i programmi in onda. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 27 gennaio 2021: Juventus – Spal contro Made in Italy

Vince la partita su Rai 1. Juve vs Spal ottiene il 16.8% di share. Su Canale 5 Made In Italy si ferma all’11.2% seguito a ruota da Chi l’ha visto? con il 10.8%. Buon esordio per La Caserma con il 9.9% di share.

Auditel Coppa Italia Juventus – Spal

Rai 1: il match fra Juventus e Spal, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 4.513.000 spettatori fra tifosi e semplici appassionati di calcio. Share pari al 16.8%. La Juve arriva in semifinale vincendo per 4-0.

Auditel La Caserma

Rai 2: quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che non hanno mai sperimentato un mondo senza internet e social media, hanno intrapreso un’esperienza estrema e sconosciuta di un mese. La Caserma ha appassionato una media di 2.268.000 spettatori pari al 9.9% di share.

Ascolti Chi l’ha visto?

Rai 3: la nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli ha informato una media di 2.433.000 spettatori con 10.8 di share. Al centro della puntata: il caso di Peter e Laura, la coppia scomparsa a Bolzano.

Auditel Stasera Speciale Italia

Rete 4: il nuovo appuntamento con Stasera Speciale Italia, il talk show a cura della redazione Videonews dedicato alla politica e dei principali casi di cronaca, ha interessato una media di 779.000 spettatori. Share del 3.4%.

Ascolti tv Made in Italy

Canale 5: la nuova puntata di Made in Italy, la serie tv evento, ha entusiasmato una media di 2.685.000 spettatori con il 11.2% di share. Nel cast: Raoul Bova, Claudia Pandolfi, Greta Ferro e Margherita Buy.

Auditel Mission: Impossible – Rogue Nation

Italia 1: la pellicola intitolata Mission: Impossible – Rogue Nation ha raggiunto una media di 1.619.000 spettatori pari al 7% di share.

Ascolti Speciale Tg La7

La7: lo speciale del Tg La7 sulla crisi di Governo ha ottenuto una media di 868.000 spettatori pari al 3.4% di share.

Auditel Italia’s Got Talent

Tv8: la prima puntata della nuova edizione di Italia’s Got Talent ha intrattenuto e divertito una media di 1.186.000 spettatori pari a 5 punti percentuali di share.

Audience Accordi e disaccordi

Nove: Accordi e disaccordi, il nuovo appuntamento con il programma di Andrea Scanzi, Luca Sommi e Marco Travaglio, ha portato a casa una media di 449.000 spettatori. Share dell’ 1.7%.