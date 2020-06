La replica de Il giovane Montalbano o il film Dunkirk? Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 1 giugno 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme le preferenze dei telespettatori.

Ascolti tv ieri, 1 giugno 2020 – Auditel ieri sera

Il giovane Montalbano, su Rai 1: la replica ha portato a casa una media di 4.938.000 spettatori pari al 21.7% di share.

Brignano, tutto casa e teatro, su Rai 2: lo show ha fatto ridere una media di 1.769.000 spettatori pari al 7.6% di share.

Report, su Rai 3: Ranucci con le sue interessanti inchieste ha informato una media di 1.749.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%.

Quarta Repubblica, su Rete 4: Nicola Porro ha interessato una media di 1.335 .000 spettatori con il 7% di share.

Dunkirk, su Canale 5: il film cult ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.373.000 spettatori pari al 10.60% di share.

Emigratis, su Italia 1: Pio e Amedeo in replica hanno intrattenuto una media di 1.191.000 spettatori. Share pari a 5.90 punti percentuali.

Amistad, su La7: la pellicola ha appassionato una media di 349.000 spettatori con uno share dell’1.60%.

Sette anime, su Tv8: il film con Will Smith ha emozionato una media di 359.000 spettatori con l’1.9% di share.

Mr Magorium e la bottega delle meraviglie, su Nove: il film ha raggiunto una media di 392.000 spettatori con l’1.60% di share.

Pomeriggio in tv: Auditel Rai 1 e Canale 5

Come sono andate le due ammiraglie avversarie nel lungo pomeriggio televisivo ora che molti programmi di punta si sono spenti? Come ha debuttato Pierluigi Diaco?

Rai 1

Io e te: Diaco ha debuttato con una media di 1.625.000 spettatori. Share dell’11.19%

Il Paradiso delle Signore: 1.198.000 spettatori e il 10.40% di share.

La Vita in Diretta: 1.510. telespettatori per il 14.60% di share nella presentazione e 1.743.000 spettatori per il 16.53% di share.

Canale 5

Beautiful: 2.812.000 spettatori per il 16.21% di share

Una Vita: 2.625.000 spettatori per il 16.22% di share

Il romanzo di un amore: 1.847.000 spettatori. Share del 18.83%

Il Segreto: 1.904.000 spettatori. Share del 17.87%

Esprimi un desiderio: 989.000 spettatori per il 9.43% di share.