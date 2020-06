La terza replica de Il giovane Montalbano o Ciao Darwin 7 – La Resurrezione? Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 15 giugno 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. E’ stato un lunedì molto particolare perché, dopo aver cambiato la propria programmazione, Canale 5 ha mandato in onda la replica del programma con Bonolis di lunedì e non di sabato. Tanti erano inoltre i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme le preferenze dei telespettatori.

Ascolti tv ieri, 15 giugno 2020 – Auditel ieri sera

Il giovane Montalbano, su Rai 1: la terza puntata in replica ha incollato davanti alla tv una media di 5.244.000 spettatori pari al 23.4% di share.

Tutti lo vogliono, su Rai 2: la commedia con Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano ha divertito una media di 1.295.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Sol levante, su Rai 3: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 933.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%.

Quarta Repubblica, su Rete 4: Nicola Porro ha informato una media di 1.204.000 spettatori con il 6.4% di share.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione, su Canale 5: la trasmissione ha intrattenuto una media di 2.534.000 spettatori pari al 14.2% di share.

Transformers – La Vendetta Del Caduto, su Italia 1: la pellicola ha raccolto una media di 839.000 spettatori. Share pari a 4.2 punti percentuali.

L’aria che tira, su La7: la trasmissione ha interessato una media di 782.000 spettatori con uno share del 3.6%.

Ascolti Pomeriggio in tv: Auditel Rai 1 e Canale 5

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Su Canale 5:

