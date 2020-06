Il crimine non va in pensione, Vittoria e Abdul e Le Iene: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 23 giugno 2020? Due film si sono sfidati andando in onda sulle due ammiraglie avversarie. Sulle altre Reti molti programmi sono andati in vacanza, ma sono rimasti a tener banco trasmissioni quali: Le Iene, Carta Bianca e Fuori dal coro. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri, Auditel 23 giugno 2020

Il crimine non va in pensione, su Rai 1: la pellicola ha incollato alla tv una media di 2.530.000 spettatori pari al 12% di share.

Squadra Speciale Cobra 11, su Rai 2: la serie tv straniera ha raggiunto una media di 1.027.000 spettatori pari al 4.6% di share.

#Cartabianca, su Rai 3: Bianca Berlinguer ha informato una media di 1.255.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%.

Fuori dal coro, su Rete 4: il programma condotto da Mario Giordano ha interessato una media di 1.057.000 spettatori con il 6.5% di share.

Vittoria e Abdul, su Canale 5: il film ha emozionato una media di 1.802.000 spettatori pari al 9.5% di share.

Le Iene show, su Italia 1: la trasmissione ha conquistato una media di 1.719.000 spettatori con l’11.4%. Da segnalare lo scherzo a Patrick del Grande Fratello.

Bersaglio Mobile – Speciale ‘Le Tenebre di Bibbiano’ su La7: la trasmissione ha ottenuto una media di 420.000 spettatori con uno share dell’1.9%.

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, Tv8: il film ha entusiasmato una media di 483.000 spettatori con il 2.8% di audience.

Déjà Vu – Corsa contro il tempo, su Nove: la pellicola ha portato a casa una media di 592.000 spettatori con il 3% di audience.

Ascolti tv del pomeriggio – Auditel del 23 giugno 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Io e Te – 1.224.000 spettatori pari all’8.9% di audience.

Paradiso Signore (R) – 1.004.000 spettatori con il 9.4% di share.

Pres. La Vita in Diretta – 1.327.000 spettatori con il 14.3% di share.

La Vita in Diretta – 0.000.000 / 00.00%

Su Canale 5:

Beautiful – 2.655.000 spettatori con il 16.6% di share.

Una Vita – 2.719.000 spettatori con il 18.8% di share.

DayDreamer – 2.602.000 spettatori con il 20.2% di share.

Il Segreto – 1.812.000 spettatori pari al 17.5% di share.