I migliori dei migliori anni vs Juventus contro Lione: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 7 agosto 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. La partita della Juventus ha catalizzato la maggior parte dei tifosi nonostante ci troviamo a ridosso del Ferragosto e con la maggior parte delle persone in ferie. Scopriamo insieme però le preferenze dei telespettatori analizzando sia la prima serata che il pomeriggio. Non finiscono mai, infatti, le sfide fra le due ammiraglie avversarie.

Ascolti tv, 7 agosto 2020: analisi dati Auditel ieri

I migliori dei migliori anni, su Rai 1: la replica dello show di Carlo Conti ha intrattenuto una media di 1.652.000 spettatori pari al 10.4% di share.

Il circolo degli inganni, su Rai 2: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 902.000 spettatori pari al 4.8% di share.

La Grande Storia: Nazismo, l’orrore e la speranza, su Rai 3: la trasmissione ha interessato una media di 595.000 spettatori con il 3.3% di share.

Innamorato pazzo, su Rete 4: la pellicola ha raccolto una media di 854.000 spettatori. Share pari al 5%.

Juventus – Lione, su Canale 5: il match ha appassionato una media di 5.380.000 fra tifosi e semplici appassionati di calcio. Share pari a 28.4 punti percentuali.

Tutto può cambiare, su Italia 1: il film ha portato a casa una media di 798.000 spettatori e share del 4.5%.

Mystery in Paris, su La7: la pellicola ha ottenuto una media di 169.000 spettatori con l’1.7% di share.

X Factor – Il Sogno 1, su Rete 8: la replica dei momenti più belli e divertenti, ma anche più emozionanti, del talent targato Sky ha appassionato una media di 260.000 spettatori pari all’1.4% di share.

Fratelli di Crozza Classic, su Nove: il best of dello show ha divertito una media di 251.000 spettatori con l’1.4% di share.

Ascolti Ieri pomeriggio – Auditel del 7 agosto 2020

Rai 1:

Io e Te: 1.277.000 spettatori (10.63% di Audience).

Il Paradiso delle Signore: 930.000 spettatori (share al 9.98%).

La Vita in Diretta Estate: 1.166.000 spettatori con il 14.10%.

Canale 5:

Una Vita: 2.138.000 spettatori con il 16.28%.

Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.080.000 spettatori con il 18.28%.

Il Segreto: 1.333.000 spettatori con il 14.42%.