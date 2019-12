I Medici 3 o Wonder Woman: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 3 dicembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Analizziamo insieme le preferenze dei telespettatori. Tanti erano oltretutto i programmi in onda che si sfidavano fra loro. In primis Cartabianca su Rai 3 contro Fuori dal coro su Rete 4 e diMartedì su La7. Outsider Le Iene. La trasmissione, dal giorno del suo debutto con la nuova stagione, ma portato a casa un successo dopo l’altro. Controlliamo quindi insieme, dato per dato, per scoprire davvero l’andamento di tutti i programmi tv.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra I Medici 3 e Wonder Woman. Auditel 3 dicembre 2019

I Medici 3 cala rispetto alla prima puntata di lunedì ma vince comunque la prima serata col 17.3% di share. Boom delle iene al 12.9% di share.

I Medici 3, RAI 1

La serie tv che ha debuttato lunedì sera con oltre 4 milioni di spettatori ed il 19% di share, con la seconda puntata, ha incollato davanti al teleschermo una media di 3milioni 800mila spettatori pari ad uno share del 17,3%.

Come ti ammazzo il bodyguard, RAI 2

La guardia del corpo Michael Bryce ha visto la sua carriera stravolta in seguito all’omicidio di un suo cliente. Un giorno ha ricevuto, infatti, una chiamata dalla sua ex, l’agente dell’interpol Amelia Roussel che gli ha chiesto aiuto per far arrivare vivo fino al tribunale dell’Aia un importante testimone per il processo a carico di Vladislav Dukhovich. Il testimone, Darius Kincaid, pericoloso killer di fama internazionale, ormai in carcere, ha accettato di testimoniare in cambio dell’assoluzione per la sua compagna. Le cose si sono complicate però quando Bryce ha scoperto l’identità del testimone che, in passato aveva cercato più volte di ucciderlo. La pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 984.000 spettatori pari al 4.1% di share.

#Cartabianca, RAI 3

Bianca Berlinguer si è occupata di politica, economia e attualità. La trasmissione ha interessato una media di 1.200.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Ospiti in studio: Pier Luigi Bersani, Articolo Uno; Manlio Di Stefano, M5s, sottosegretario agli Esteri; Matteo Richetti, Azione; Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice di Stasera Italia e Forum su Rete 4; Massimo Giannini, direttore di Radio Capital; Maurizio Belpietro, Direttore de La Verità e di Panorama; Maria Teresa Meli, Corriere della Sera; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Annalisa Chirico, Il Foglio.

Fuori dal coro, RETE 4

Mario Giordano si è occupato dei “signori delle consulenze d’oro”. Con Paolo Del Debbio si è parlato inoltre sui simboli italiani passati in mano a compagnie straniere: dopo le Saline di Margherita di Savoia in Puglia, proprietà dei francesi, la Torre Velasca a Milano, acquistata dagli americani, ora anche la maison della moda e del lusso Roberto Cavalli è stata ceduta a una società degli Emirati Arabi Uniti. Il dibattito si è poi spostato poi sulle richieste di risarcimento dei Casamonica allo Stato italiano per i terreni e le case sequestrate e demolite. In studio presenti: Rita Dalla Chiesa, Luciano Casamonica e altri appartenenti al clan. Infine Alessandra Mussolini ha approfondito il tema delle truffe agli anziani. La trasmissione ha informato una media di 1.040.000 spettatori con il 5.3% di share.

Wonder Woman, CANALE 5

La pellicola del 2017 di genere avventura, diretta da Patty Jenkins, con: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis e Connie Nielsen ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 2.540.000 spettatori pari al 12.9% di share.

Le Iene show, ITALIA 1

La nuova puntata del 3 dicembre de Le Iene ha portato a casa una media di 2.083.000 spettatori pari al 12.2% di share. Tante le inchieste in onda. Divertente è stato lo scherzo di Nek ai fan. Il cantante si è trasformato in una cattivissima Iena. Commovente, invece, il servizio di Giulio Golia che ha fatto riabbracciare due fratelli dopo tantissimi anni.

diMartedì, LA7

La trasmissione condotta da Giovanni Floris ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 00.00%.

Il Collezionista Di Ossa, Tv8

La giovane poliziotta Amelia Donaghy si è trovata a collaborare con un brillante esperto criminologo forese, Lincoln Rhyme, paralizzato a letto, al fine di risolvere un caso di raccapriccianti omicidi. La coppia, sulle tracce del serial killer, ha dovuto pensare e agire come un’unica persona e ricercare l’assassino in una lotta contro il tempo. Il film ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

I Tuoi, I Miei E I Nostri, Nove

Un ammiraglio della guardia costiera ed una stilista, entrambi vedovi, si sono innamorati uno dell’altra e si sono sposati. I problemi sono nati, però, quando i rispettivi figli, dieci per lei e otto per lui, sono andati a vivere tutti sotto lo stesso tetto. Il film ha divertito una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.