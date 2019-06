Ecco gli ascolti tv di ieri, 8 giugno 2019. Chi ha vinto la prima serata? Da un lato, sull’ammiraglia Rai, è andata in onda una sfida attesissima, ovvero quella valida per la qualificazione della Nazionale maschile di calcio agli Europei 2020. Dall’altro lato, su Canale 5, invece, è andata in onda La Corrida. L’ammiraglia Mediaset ha voluto omaggiare Corrado, uno dei grandi mattatori del programma. Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati sugli altri maggiori canali del digitale terrestre? Scopriamo insieme come si è suddiviso il pubblico televisivo analizzato i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri, 8 giugno 2019

Qualificazioni Campionati Europei 2020 Grecia – Italia | Rai 1

Ad Atene Grecia ed Italia si sono date battaglia per agguantare la qualificazione agli Europei 2020. Le due squadre sono scese in campo più agguerrite che mai e hanno tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 tifosi e appassionati di calcio. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Ragazze di zucchero | RAI 2

Kara, brillante studentessa di college, appartiene a una famiglia del ceto medio, ha cambiato completamente stile di vita dopo alcuni consigli sbagliati da parte di alcune amiche. La ragazza, desiderosa di partecipare ad un prestigioso stage estivo non retribuito, ha dato ascolto alla sua compagna di stanza ed è così entrata nel mondo dei “paparini”, un gruppo di uomini maturi disposti a pagare giovani ragazze in cambio di particolari attenzioni. Il film ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Ogni cosa è illuminata | RAI 3

Ha preso il via la seconda edizione del programma condotto da Camila Raznovich. La conduttrice ha dato inizio così ad un nuovo viaggio tra emozioni e conoscenza. Fra grandi documentari per capire meglio, testimonianze inedite per riflettere su temi intorno ai quali ruota il passato il presente e il futuro dell’evoluzione umana, si è parlato e si parlerà di: Casa, Resilienza, Clima, Futuro, e Evoluzione. La trasmissione ha così debuttato con una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Il Segreto / Una vita | Rete 4

Saul, per difendere Julieta dall’aggressione di Lamberto, ha puntato contro quest’ultimo la pistola. Peccato però che Lamberto abbia usato l’errore di Saul per farlo incriminare. La soap opera spagnola ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

A seguire Una vita ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

La Corrida omaggio a Corrado | Canale 5

A vent’anni dalla scomparsa di Corrado, Canale 5 ha voluto omaggiare lo storico conduttore, il re del varietà, riproponendo l’ultima strepitosa puntata de “La corrida” da lui condotta il 20 dicembre 1997. Lo show ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

17 Again – Ritorno Al Liceo| Italia 1

Mike O’Donnel ha rinunciato a tutto pur di passare la vita con Scarlett, l’amata, in attesa di un bambino. Peccato però che vent’anni dopo Mike abbia iniziato ad avere dei ripensamenti e a sentirsi sempre più insoddisfatto della sua vita. Proprio mentre il suo matrimonio stava cadendo a pezzi a Mike è stata data un’altra possibilità, quella di rivivere la sua giovinezza ed imparare qualcosa dal passato. Il film con Zac Efron ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

The Little Murders of Agatha Christie | LA7

Una cameriere è stata selvaggiamente assassinata e il capo è stato rapito da sconosciuti misteriosi. Nel frattempo un’inchiesta preliminare è stata avviata contro Laurance. Viste le gravi accuse mosse contro di lui, però, quest’ultimo è stato addirittura sospeso dal servizio. Il mistero ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.